В Млечном Пути скрывается черная дыра-убийца

Астрономы предполагают, что убегающая звезда PG 1610+062 когда-то была частью двойной системы. А потом эта система была разрушена черной дырой, которая поглотила одну из звезд и выкинула другую с аномально высокой для Галактики скоростью.Теперь PG 1610+062 — убегающая звезда. Ее скорости недостаточно для того, чтобы окончательно покинуть Млечный Путь, но она слишком велика и требует объяснения.Эта звезда — не единственная. Только в радиусе 3000 световых лет от нас таких звезд известно 56 штук и вполне возможно, что какой-то очень тусклый красный карлик пока учеными не замечен.Общепринятой гипотезой их появления является взрыв сверхновой в двойной системе, в результате которого уцелевшая звезда выбрасывается прочь с большим ускорением. Как выяснилось, PG 1610+062 нетипична — к ней эта модель неприменима.Группе астрономов удалось измерить скорость PG 1610+062, а также точно определить ее химический состав. Рабочими инструментами послужили приборы обсерватории Мауна Кеа на Гавайях. Оказалось, что исследуемый объект — молодая звезда, движущаяся со скоростью лишь немного меньшей той, что нужна для того, чтобы покинуть Млечный Путь. Эта скорость не могла быть достигнута при взрыве сверхновой на любом разумном расстоянии.Уточнение параметров орбиты при помощи орбитального телескопа Gaia позволило утверждать, что PG 1610+062 никогда не проходила поблизости от центра Галактики. Это означает, что ее скорость не может объясняться гравитационным воздействием черной дыра, находящейся в центре Млечного Пути.По всей видимости, наблюдаемая картина может быть объяснена только тем, что звезда была выброшена со своей обычной орбиты гравитацией какого-то очень массивного тела. На его роль лучше всего подходит черная дыра. Астрономы полагают, что в ходе этого акта она поглотила одну звезду из двойной системы, отправив вторую по интересному маршруту с большой скоростью.Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Astronomy & Astrophysics.