В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар

Благодаря данным космического телескопа "Хаббл" астрономы выяснили, что атмосфера планеты K2-18b может более чем наполовину состоять из водяного пара. Это единственная известная ученым планета вне Солнечной системы, на которой есть и жидкая вода, и приемлемые температуры, то есть все условия для возникновения жизни. Результаты исследования описаны в научном журнале Nature Astronomy.Планета K2-18b, которую исследовали астрономы, располагается в 110 световых годах от Земли. Ее открыл в 2015 году орбитальный телескоп Kepler. Планета вращается вокруг красного карлика из созвездия Льва в "зоне обитаемости". Так ученые называют область вокруг звезды, на поверхности планет внутри которой может существовать жидкая вода и условия которых могут быть благоприятны для возникновения жизни.Масса K2-18b в 8 раз больше земной, по размерам же она вдвое больше нашей планеты. То есть K2-18b относится к типу суперземель — планет, чьи размеры находятся в промежутке между массами Земли и Нептуна. Это самый распространенный тип планет в нашей Галактике.Для исследования атмосферы K2-18b ученые воспользовались данными телескопа "Хаббл". С 2016 по 2017 годы на его снимки попало восемь транзитов этой планеты — то есть она восемь раз заслоняла свою звезду для телескопа. Именно благодаря транзитам ученые получают основную информацию об атмосфере планет вне Солнечной системы. По спектру света от звезды, который проходит через атмосферу планеты, астрономы могут сделать вывод о том, какие химические элементы или соединения в ней находятся.Результат показал, что в атмосфере K2-18b присутствуют пары воды, а также молекулы водорода и гелия. Авторы работы предполагают, что там должны быть также азот и метан, однако имеющиеся данные не могут подтвердить этой гипотезы.По словам одного из авторов исследования, Ангелоса Циараса, K2-18b нельзя назвать "второй Землей", и не только потому, что она больше нашей планеты. Условия на ее поверхности гораздо суровее, и состав атмосферы у нее иной. Тем не менее, открытие позволяет приблизиться к ответу на вопрос о том, уникальна ли наша планета, и нет ли у нее аналогов во Вселенной.Ученые считают, что K2-18b станет целью для будущих исследований, благодаря которым астрономы смогут узнать о климате на потенциально обитаемых планетах, об их составе и эволюции.