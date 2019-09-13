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«Хаббл» сделал новое фото Сатурна
Космический телескоп «Хаббл» получил новое изображение Сатурна, когда тот 20 июня текущего года находился на ближайшем расстоянии от Земли — примерно в 1,36 миллиарда километров.
13 сентябрь 2019 /
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