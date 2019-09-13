» » В центре Млечного Пути нашли радиоизлучающие "пузыри"

В центре Млечного Пути нашли радиоизлучающие "пузыри"

В центре Млечного Пути нашли радиоизлучающие "пузыри"


Международная команда астрономов обнаружила почти в самом центре Млечного Пути так называемые радиоизлучающие пузыри, размер которых исчисляется сотнями световых лет.
Об открытии сообщается на сайте Северо-Западного университета (США), а полностью исследование можно найти в журнале Nature. Открытие было совершено при помощи южноафриканского телескопа MeerKAT.
Группа астрономов обнаружила одну из самых больших структур, когда-либо наблюдавшихся в Млечном Пути. Речь идет о паре радиоизлучающих пузырей, "высота" которых достигает сотен световых лет. Их размер намного превышает размеры всех остальных структур, когда-либо обнаруженных в центре нашей галактики.
Команда считает, что огромная и похожая на песочные часы структура, вероятно, является результатом феноменально мощного энергетического взрыва. Возможно, он произошел около сверхмассивной черной дыры несколько миллионов лет назад.
"Центр нашей галактики относительно спокоен по сравнению с другими галактиками с очень активными центральными черными дырами, — говорит ведущий автор работа Ян Хейвуд из Оксфордского университета. — Однако черная дыра Млечного Пути может время от времени становиться нехарактерно активной и вспыхивать, поскольку она периодически поглощает массивные сгустки пыли и газа".
По его словам, вполне возможно, что одно из таких безумных пиршеств вызвало мощные вспышки, которые и "надули" эти ранее невидимые человеку гигантские пузыри.
Надо сказать, что эта часть Млечного Пути таит в себе и много других загадок. Например, еще в начале 1980-х годов там были обнаружены огромные и высокоорганизованные магнитные нити. Они находятся на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли.
Их происхождение до сих пор остается неразгаданной тайной. Известно лишь, что эти нити представляют собой радиоструктуры, простирающиеся на десятки световых лет в длину и на один световой год в ширину.
"Радиоизлучающие пузыри способны пролить свет на происхождение этих нитей, — считает соавтор исследования Юсеф-Заде. — Почти все из более чем 100 нитей ограничены этими пузырями. Тесная связь нитей с пузырями означает, что создавшее их энергетическое событие также ответственно за ускорение электронов, необходимых для получения радиоизлучения из намагниченных нитей".
13 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Найдены следы загадочного объекта в Млечном Пути
Хочу все знать

Найдены следы загадочного объекта в Млечном Пути

Международная группа астрономов обнаружила убегающую звезду PG 1610+062, которая была разогнана гравитацией черной дыры средней массы — объекта, чье существование в Млечном Пути долгое время
Астрономы исследуют необычную богатую газом галактику
Хочу все знать

Астрономы исследуют необычную богатую газом галактику

Гигантские галактики низкой поверхностной яркости (gLSB) с гигантскими газообразными и звездными дисками очень редки. Формирование и эволюция дисков в таких галактиках не совсем понятны, и астрономы
Открыта новая планета на орбите вокруг молодой звезды Млечного пути
Хочу все знать

Открыта новая планета на орбите вокруг молодой звезды Млечного пути

Вторая по счету планета была открыта на орбите вокруг Беты Живописца, молодой звезды, расположенной в нашей Галактике – и это дает астрономам редкую возможность изучить планетную систему, находящуюся
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Хочу все знать

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» в рамках пробного наблюдения за сверхмассивной чёрной дырой Стрелец-А* в центре Млечного пути подтвердила её высокую активность....
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Хочу все знать

В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?

Астрономы зафиксировали мощнейшую вспышку в центре Млечного Пути. Гигантская черная дыра, находящаяся в ядре галактики, неожиданно усилила свою активность, однако исследователи пока не знают, в чем
Интересные факты о галактиках.
Хочу все знать

Интересные факты о галактиках.

По определению галактика - это большое скопление звезд, газа и пыли, как правило, содержащий миллиарды звезд. Признание того, что галактики являются независимыми от звездных систем за пределами
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируВ человеческом неокортексе есть редкий тип нейронов, отсутствующий у шимпанзе и гориллРазработан новый тип секретных чернилО применении знания каббалы на практикеУникальная сверхновая поставила астрономов в тупикSpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадкиФекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал


Свежие Статьи
Диппи и его двойники

Диппи и его двойники

Лежбище морских котиков

Лежбище морских котиков

Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде»

Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+