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На МКС будут выращивать мутантов

На МКС будут выращивать мутантов


Российские ученые создают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах, побывавших в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики.
"В настоящее время успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса научной аппаратуры "Мутация" с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры, ведется подготовка к предварительным испытаниям", — говорится в материалах.
Научная аппаратура разрабатывается совместно Научно-исследовательским институтом электромеханики, Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) и Институтом медико-биологических проблем РАН (головной институт по космической медицине).
Аппаратуру планируется использовать на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется в 2020 году. Образцы с биообъектами для изучения влияния факторов космического полета будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, а затем выставляться на внешней поверхности станции. Каждая кассета по-разному защищена от космической радиации. Помимо радиации будет изучаться влияние на микроорганизмы других факторов космического полета, которые считаются наиболее сильными мутагенами: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение.
В материалах не указывается, на какой срок планируется выставлять образцы наружу станции и что с ними будет происходить по завершении эксперимента. Обычно результаты возвращаются на Землю.
13 сентябрь 2019 /
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