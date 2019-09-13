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Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
В 2017 году с Земли обнаружили первый подобный объект — астероид 1I/Оумуамуа, тогда он пролетал через Солнечную систему. Межзвездные кометы ранее не открывали.
В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.
Она пролетает через Солнечную систему. Отмечается, что наблюдения Борисова и позже других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение.
13 сентябрь 2019 /
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