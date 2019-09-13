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Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии

Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии


Исследователи полагают, что даже относительно небольшие по космическим меркам и далеко не самые многочисленные объекты могут оказывать сильнейшее влияние на расширение Вселенной.
Темную энергию, из которой наша Вселенная состоит на примерно 70 %, можно назвать самой главной загадкой науки. Именно ей, согласно оценкам специалистов, мы обязаны расширением Вселенной с ускорением. При этом темную энергию на сегодняшний день никак нельзя наблюдать.
Как сейчас сообщает Phys.org, исследователи из Гавайского университета в Маноа представили новую трактовку влияния темной энергии на процесс расширения. Основа концепции, так называемые «геоды» (GEODE, Generic Objects of Dark Energy), похожие на черные дыры, однако вместо сингулярности содержащие темную энергию.
Физики, как правило, исходят из того, что Вселенная, малочувствительна к отдельным деталям ее малых составляющих. Астрономы Кевин Крокер (Kevin Croker) и Джоэль Вайнер (Joel Weiner) провели новые вычисления и продемонстрировали, что это не так. «В течение 80 лет мы, как правило, работали, предполагая, что Вселенная в широком смысле не была затронута конкретными деталями какого-либо небольшого района», — говорит Крокер. «Теперь ясно, что общая теория относительности может помочь связать коллапсирующие звезды — объекты размером с Гонолулу — с поведением Вселенной, которая больше в тысячу миллиардов миллиардов раз».
В основе исследования лежат данные за 2016 год, полученные при регистрации гравитационных волн от столкновения двух черных дыр. Тогда оказалось, что масса этой пары была в пять раз больше той, которая должна была быть согласно расчетам. Сейчас Крокер и Вайнер выяснили, что «геоды» должны увеличиваться с течением времени, а при столкновении их конечная масса должна становиться больше от четырех до восьми раз, что согласуется с наблюдениями.
Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии

Строение GEODE / ©phys
«Мы показали, что если GEODE существуют, то они могут легко привести к наблюдаемым явлениям, которым в настоящее время отсутствуют убедительные объяснения», — говорят исследователи, объясняя возможность влияние таких объектов на Вселенную. В то же время сами ученые отмечают, что они лишь у начала долгого пути, который может принести новые открытия. Или же, наоборот, показать несостоятельность высказанной теории.
Напомним, ранее специалисты пришли к выводу, что темная энергия со временем возрастает и может быть вовсе не космологической постоянной. В работе ученые предполагают, что влияние темной энергии могло меняться за 13,8 миллиарда лет со времени Большого взрыва.
13 сентябрь 2019 /
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