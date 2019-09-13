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Весы лабораторные электронные

Самые старые представители лабораторных весов - это устройства механического типа. Их принцип функционирования - растянуть пружины или переместить звено.

Самый простой вариант лабораторных весов - известный всем - две чаши на концах маленького коромысла. Взвешиваемый предмет помещается в одну чашку, а гирьки, соответствующей массы, - кладут в другую. Разница между весом предмета и гирькой обозначена стрелкой на шкале.

Весы лабораторные электронные действуют за счёт тензометрических датчиков. Сущность их заключается в том, что под действием веса материала, из которого выполнен датчик, меняется электрическое сопротивление.

Эти данные воспринимаются специальными конвертерами и отображаются на экране в виде чисел.

Что предлагает самый богатый ассортимент данных устройств, представленных в современной продаже?

Электронные весы явно лидируют. Ведь они характеризуются важнейшими качествами весовых приборов: точность, функциональность, комфорт и скорость измерений.

Функциональность электронных весов практически равнозначна компьютерам, по следующим критериям:

  1. Хранение, обработка, синхронизация данных о проведённых операциях.
  2. Различные режимы функционирования: довешивание (тарирование), подсчет (устройства рассчитывают количество идентичных частей по весу одного), определение количественного состава смеси или сплава, сложение результатов различных взвешиваний.
  3. Действие данных устройств выполняется посредством специального ПО, которое позволяет зарегистрировать нескольких пользователей и установить пароль для защиты их от незаконного доступа к устройству.

Также стоит напомнить, что весы лабораторные электронные имеют определённые недостатки. Среди них наиболее очевидными являются сложность конструкции, высокие цены, точное выполнение условий эксплуатации, зависимость от электричества.

Данные устройства незаменимы, при сложных экспериментах и исследованиях, требующих высокоточных измерений. Для повышения производительности и длительности срока службы устройств надо правильно соблюдать условия эксплуатации, рекомендованные производителем. Часто точность проводимых измерений определяет успех эксперимента или даже научного открытия.

13 сентябрь 2019 /
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