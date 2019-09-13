Бухгалтерские услуги и их стоимость

Получение качественных бухгалтерских услуг является основным вкладом в успех компании. Стоимость этих услуг оплачивается как минимум за счёт увеличения выгоды, потому что финансовое благополучие фирмы зависит от компетентной работы бухгалтера.

На цену бухгалтерских услуг влияют несколько факторов. Подробнее об этом можно почитать на https://buhbudjet.ru/tseny/. Кроме того, стоит отметить следующие преимущества:

Сложность вопроса. Если вы обратитесь к специалистам с конкретной проблемой (например, аудитом), вам придётся заплатить больше, чем за просто документ. Однако стоимость этих услуг полностью оплачивается тем фактом, что в будущем налоговые органы не будут жаловаться на вас, и вы сможете продолжить свою деятельность. Вам не надо будет также платить штрафы: компетентные специалисты сделают всё, чтобы доказать свою правоту и избежать административной ответственности, а в некоторых случаях и уголовной.

Тип услуги. Стоимость консультаций всегда дешевле, чем другие бухгалтерские услуги. Вы можете связаться со специалистами по любым вопросам, от открытия ИП до разработки информационной документации.

Модель аутсорсинга. Вы можете запросить выборочный субподряд по низкой цене, если вам необходимо частичное выполнение обязанностей бухгалтера: подготовка и отправка отчётов, расчёт зарплаты для сотрудников и прочие. Если вы заключите договор с аутсорсерами, стоимость будет выше, но специалисты возьмут на себя обязанности бухгалтеров - расходы окупятся.

Ваша система налогообложения. Например, стоимость бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей на УСН всегда будет ниже, чем стоимость ООО для ОСНО, потому что в последнем случае должен быть подготовлен гораздо больший пакет документов для ИФНС, а ведение финансового учёта – сложнее.

Число работников в вашей компании. Если вам нужны платёжные ведомости и отчёты, бухгалтерия, то количество сотрудников, работающих в компании, повлияет на стоимость услуг аутсорсеров: чем больше персонал, тем выше ставки. Взамен получите уверенность в отличной документации и желание специалистов прийти вам на помощь в любое время.

Обратившись к субподрядам, вы сможете сэкономить на стоимости бухгалтерских услуг, при сохранении высокого качества обслуживания.