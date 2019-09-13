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Семена овощей с доставкой почтой

Отношение к огурцам в нашей стране всегда было уважительным. Неудивительно, что этот овощ фактически стал частью национальной культуры. Чтобы попробовать русские соленые огурцы, иностранцы специально ездят в нашу страну.

В летние дни употребление огурца не только приятно, но и полезно. Хотя этот овощ на 97% состоит из воды, оставшийся процент его состава включает разнообразные макро и микроэлементы, полезные для здоровья витамины.

Огурцы не считаются диетическими продуктами. Они стимулируют обмен веществ, заставляют другие продукты перевариваться ещё лучше. Вот почему эти овощи часто встречаются в разных рецептах салатов. Калий, обильно содержащийся в огурцах, является очень важным элементом для правильного функционирования сердца и почек.

Выращивание огурца на садовом участке не самое простое, но даёт хороший результат. В специализированном интернет-магазине можно купить семена огурца оптом, разных сортов. В зависимости от сорта семена могут давать растения с плодами разных размеров и вкуса.

Товары предлагаются по очень выгодным ценам. Вы можете купить семена гарантированного качества, идеально подходящие для вашего огорода, дачного участка. Доставка осуществляется в оперативные сроки, в целости и сохранности.

Этот овощ содержит большое количество сахара, белка, клетчатки, органических кислот и минералов. Он состоит практически из 95% воды, что свидетельствует о его низкой калорийности. Поэтому людям с ожирением рекомендуется использовать огурцы в своем рационе.

Огурцы выращивают как на открытой местности, так и в теплице. В продаже представлен большой выбор семян огурцов, начиная от сортов салатов и заканчивая гибридными.

Чтобы получить желаемый результат, нужно хорошо ухаживать за рассадой должным образом: пропалывать, своевременно рыхлить почву, кормить и поливать.

Чтобы разместить заказ, позвоните или оставьте заявку на сайте интернет-магазина. Без сомнения, покупать семена огурца на botanik.store с доставкой - удобно и дёшево. Вы можете выбрать несколько сортов семян этой культуры и, следовательно, обеспечить себя и родных свежими овощами на весь сезон.

13 сентябрь 2019 /
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