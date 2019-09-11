Китайский радиотелескоп поймал космические сигналы

Самый большой радиотелескоп мира зафиксировал повторяющиеся радиосигналы из космоса.«Сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой», сокращенно просто FAST — самый большой из ныне действующих на Земле радиотелескопов. Он введен в строй в Китае в 2016 году, а в конце августа этого года сделал свое первое громкое открытие.На самом деле, это скорее переоткрытие — FAST поймал быстрый радиовсплеск FRB 121102. Этот повторяющийся сигнал впервые был зафиксирован в 2012 году в астрономической лаборатории Арресибо. В последующие годы в различных обсерваториях по всему миру неоднократно фиксировали этот же сигнал — из того же сектора космоса и с аналогичными параметрами рассеяния.И вот теперь FAST снова «напал на след» FRB 121102. Радиотелескоп-рекордсмен зафиксировал целую серию повторяющихся радиоимпульсов: только за 3 сентября таковых было два десятка. Сигналы исходят из карликовой галактики, расположенной в трех миллиардах лет от Млечного пути.Астрофизики выдвинули несколько гипотез касательно происхождения загадочного сигнала. FRB 121102 может быть «последним приветом» умирающей черной дыры, или же исходить от двух сливающихся нейтронных звезд. «Круто, что природа создает нечто подобное», — говорит Зигги Плевнис из Университета МакГилла, изучающий необычный радиосигнал. «Было бы весело его расшифровать».