Китайская космическая станция будет открыта для других стран
Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли. "Наша космическая станция открытая. Мы приветствуем ее использование иностранными учеными. В этом нет никакой проблемы. Несмотря на то, что США раньше не допускали китайцев к использованию американской космической станции, мы полностью открыты", - Бай Чуньли. В начале 2020-х годов Китай планирует собрать на орбите модульную космическую станцию. Запуск базового модуля "Тяньхэ" намечается в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Общая масса станции составит 60 тонн, срок службы – 10 лет. На ней будут работать экипажи из трех космонавтов. Ранее официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин говорил, что Китай надеется на международное сотрудничество при строительстве своей космической станции.
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