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Китайская космическая станция будет открыта для других стран

Китайская космическая станция будет открыта для других стран


Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
"Наша космическая станция открытая. Мы приветствуем ее использование иностранными учеными. В этом нет никакой проблемы. Несмотря на то, что США раньше не допускали китайцев к использованию американской космической станции, мы полностью открыты", - Бай Чуньли.
В начале 2020-х годов Китай планирует собрать на орбите модульную космическую станцию. Запуск базового модуля "Тяньхэ" намечается в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Общая масса станции составит 60 тонн, срок службы – 10 лет. На ней будут работать экипажи из трех космонавтов.
Ранее официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин говорил, что Китай надеется на международное сотрудничество при строительстве своей космической станции.
11 сентябрь 2019 /
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