Особенности международных грузоперевозок «под ключ»

Поскольку компании во всем мире начинают сотрудничать всё теснее, услуги, связанные с международными грузовыми перевозками, представляются особенно актуальными. В то же время современные транспортно-логистические компании предлагают своим потенциальным клиентам услугу "под ключ".

Данные услуги подразумевают, что посредник будет заниматься всеми вопросами, возникающими, при транспортировке товаров. Например, вы можете обратиться в специализированную компанию kangor.ru. Специалисты этой компании смогут предоставить следующие:

Разработать оптимальный маршрут доставки. Для перевозки они могут использовать различные виды транспорта, в том числе автомобильный, железнодорожный и воздушный. Каждый из названных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. В то же время опытная логистика подберет для вас оптимальный маршрут, который подходит по стоимости доставки и является эффективным.

Забрать товар с завода. Основным преимуществом является то, что вам не нужно беспокоиться о погрузке и разгрузке, а также о доставке товара на склады перевозчика.

Подготовить всю обязательную документацию для выполнения, включая и то, что необходимо для таможенного оформления (перевозчик знает законы всех стран, через которые выполняется перевозка, поэтому для подготовки документов потребуется очень мало времени, что уменьшит период доставки).

Страхование груза. Так, вы можете не сомневаться в том, что понесёте урон, даже в экстренных ситуациях.

Будет выполнена транспортировка груза. Кроме того, клиент теперь может отслеживать движение транспортного средства посредством GPS. Это позволит вам всегда знать, где находится ваш груз, чтобы вы могли рассчитать время его прибытия (в среднем, это длится не более 14 дней).

Доставить товар на склад клиента. Посредник доставит прямо к двери нужный вам заказ. Это устраняет любые неудобства.

В то же время, перевозка товаров «под ключ» также предоставляет услуги по перевозке сборных мелких грузов. Это делает их лучшим решением проблем, связанных с доставкой в другие страны.