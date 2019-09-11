» » Особенности международных грузоперевозок «под ключ»

Особенности международных грузоперевозок «под ключ»

Поскольку компании во всем мире начинают сотрудничать всё теснее, услуги, связанные с международными грузовыми перевозками, представляются особенно актуальными. В то же время современные транспортно-логистические компании предлагают своим потенциальным клиентам услугу "под ключ".

Данные услуги подразумевают, что посредник будет заниматься всеми вопросами, возникающими, при транспортировке товаров. Например, вы можете обратиться в специализированную компанию kangor.ru. Специалисты этой компании смогут предоставить следующие:

  • Разработать оптимальный маршрут доставки. Для перевозки они могут использовать различные виды транспорта, в том числе автомобильный, железнодорожный и воздушный. Каждый из названных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. В то же время опытная логистика подберет для вас оптимальный маршрут, который подходит по стоимости доставки и является эффективным.
  • Забрать товар с завода. Основным преимуществом является то, что вам не нужно беспокоиться о погрузке и разгрузке, а также о доставке товара на склады перевозчика.
  • Подготовить всю обязательную документацию для выполнения, включая и то, что необходимо для таможенного оформления (перевозчик знает законы всех стран, через которые выполняется перевозка, поэтому для подготовки документов потребуется очень мало времени, что уменьшит период доставки).
  • Страхование груза. Так, вы можете не сомневаться в том, что понесёте урон, даже в экстренных ситуациях.
  • Будет выполнена транспортировка груза. Кроме того, клиент теперь может отслеживать движение транспортного средства посредством GPS. Это позволит вам всегда знать, где находится ваш груз, чтобы вы могли рассчитать время его прибытия (в среднем, это длится не более 14 дней).
  • Доставить товар на склад клиента. Посредник доставит прямо к двери нужный вам заказ. Это устраняет любые неудобства.

В то же время, перевозка товаров «под ключ» также предоставляет услуги по перевозке сборных мелких грузов. Это делает их лучшим решением проблем, связанных с доставкой в другие страны.

11 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Какой вид доставки из Китая самый выгодный?
Хочу все знать

Какой вид доставки из Китая самый выгодный?

Приобретая товары в Поднебесной, важно правильно выбрать не только транспортную компанию, но и подобрать оптимальный вариант грузоперевозки. 
Достоинства профессиональных грузоперевозок
Хочу все знать

Достоинства профессиональных грузоперевозок

Каждый из нас знает, что доставка товаров является одной из крайне важных составляющих жизни современного общества. Без таких услуг у нас не было бы столь обширного спектра продуктов, и мы бы даже не
Достоинства профессиональных грузоперевозок
Хочу все знать

Достоинства профессиональных грузоперевозок

Каждый из нас знает, что доставка товаров является одной из крайне важных составляющих жизни современного общества. Без таких услуг у нас не было бы столь обширного спектра продуктов, и мы бы даже не
Преимущества автомобильных грузоперевозок
Хочу все знать

Преимущества автомобильных грузоперевозок

В настоящее время транспортные компании в Украине предлагают множество вариантов перевозки грузов, но автоперевозки пользуются наибольшим спросом.
Автомобильные перевозки грузов: особенности и преимущества
Хочу все знать

Автомобильные перевозки грузов: особенности и преимущества

Осуществление перевоза грузов автомобильным транспортом занимает лидирующие позиции, среди других способов, которыми часто пользуются крупные организации.
Экспресс доставка: товары из Китая
Хочу все знать

Экспресс доставка: товары из Китая

У людей, занимающихся торговлей, практически каждая секундочка на счету. Порою доставка товара нужна срочно. В ином случае можно даже потерять прибыль. Если Ваш посредник на далеком от Вас
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируВ человеческом неокортексе есть редкий тип нейронов, отсутствующий у шимпанзе и гориллРазработан новый тип секретных чернилО применении знания каббалы на практикеАстрономы подробно изучили струю, вырывающуюся из ядра галактики Мессье-87Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коалУникальная сверхновая поставила астрономов в тупик


Свежие Статьи
SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Подведены итоги года поисков Лох-Несского чудовища

Подведены итоги года поисков Лох-Несского чудовища

На Венере обнаружены возможные признаки жизни

На Венере обнаружены возможные признаки жизни

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+