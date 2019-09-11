Бальные танцы помогут в развитии ребенка

Бальные танцы существовали веками: они были представлены в балах средневековья. В наши дни эти танцы - не только традиция или дань моде, но и возможность принимать участие в спортивных состязаниях. Спустя столетия эта танцевальная категория была обогащена, изменилась как их форма, так и их социальная значимость. Не изменилось только одно: время идёт, а бальный танец всегда популярен.

Чтобы танец доставлял только пользу, а не причинял вреда, необходимо тщательно выбирать не только танцевальную школу, но и непосредственно учителя. Имейте в виду следующее:

Удобное расположение школы, чтобы не утомлять детей от долгого пути.

Квалификация учителя. Очень важно, чтобы учитель понимал физиологию и психологию детей и мог учить правильно. Стоит поговорить не только с директором, но и с репетитором отдельно, и с детьми, которых он учит. Важной способностью специалиста является - заинтересовать детей. Это позволяет не только удерживать внимание будущих танцоров, но и вызывать желание учиться. Всем известно, что некомпетентный учитель может снизить интерес ребёнка. Таким образом вы сможете принять окончательное решение.

Если учитель не может установить позитивные отношения с вашим ребенком, не бойтесь сменить группу, даже школу танцев. Неправильные методы обучения могут повредить как физически, так и психически.

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Преимущества бальных танцев - в отсутствии противопоказаний. Вы можете начать с нуля, даже будучи в преклонном возрасте. Занятия помогают укрепить мышцы, подтянуть тело, поддерживать форму. Спортивные танцы положительно влияют на настроение, поддерживают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, оказывая успокаивающий эффект.

Танцоры практически не болеют простудными заболеваниями, проявления бронхита уменьшаются, объём легких увеличивается. Было замечено, что бальный танец также снижает симптомы астмы. В повседневной жизни те, кто танцует, более радостны, энергичны, открыты миру и новым знакомствам, что сказывается на качестве и продолжительности жизни.

Кроме того, здесь есть много вариантов: это можно делать профессионально или «для души». Школы танцев предлагают попробовать и определить для себя, что вам больше всего нравится: дух соревнования или сам танец.

Следует учитывать и свои финансовые возможности. Качественное обучение не может стоить дёшево.