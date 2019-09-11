Аккумуляторные батареи для погрузчиков

В качестве складского оборудования используются различные виды с узкой специализации. Это оборудование включает вилочные погрузчики, штабелеры, ручные поддоны и другие. Наиболее часто они применяются на складах.

Условия работы такого оборудования могут быть специфическими, например, с продуктами или веществами, связанными с опасностью пожара. В этом смысле двигатели внутреннего сгорания не используются в складском оборудовании.

Тяговые аккумуляторы представляют собой последовательное соединение секций аккумуляторов одного блока. Этот блок состоит из кислотостойкого материала. Эбонит, стекло или керамика - наиболее часто используются для этих целей.

Аккумуляторы, являющиеся химическими батареями, обеспечивают непрерывную работу складского оборудования. Для вилочных погрузчиков эти батареи являются тяговыми.

Они обладают большой ёмкостью, надёжны и просты в использовании. Аккумуляторы в течение некоторого времени без проблем работают в различных режимах загрузки и выгрузки.

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Преимущества тяговой батареи включают следующее:

Эти аккумуляторы очень надёжны в работе, так как они изготовлены на основе передовых технологий.

Они имеют достаточно долгий срок службы - 5-6 лет.

Тяговые батареи устойчивы к вибрации, поэтому погрузчики и иное складское оборудование можно использовать, при работе на неровных и некачественных покрытиях, типичными для нашей страны.

Аккумуляторы просты в эксплуатации, так как они имеют довольно широкую горловину, что позволяет регулярно контролировать уровень заливаемых электролитов.

Тяговые батареи ремонтопригодны. Если одна из секций батареи или пластины выходит из строя, ее можно заменить новыми, что намного экономичнее, чем полная замена аккумулятора.

Они отличаются не только стоимостью, но и следующими параметрами, которые характеризуют данное устройство: