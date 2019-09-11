Аккумуляторные батареи для погрузчиков
В качестве складского оборудования используются различные виды с узкой специализации. Это оборудование включает вилочные погрузчики, штабелеры, ручные поддоны и другие. Наиболее часто они применяются на складах.
Условия работы такого оборудования могут быть специфическими, например, с продуктами или веществами, связанными с опасностью пожара. В этом смысле двигатели внутреннего сгорания не используются в складском оборудовании.
Тяговые аккумуляторы представляют собой последовательное соединение секций аккумуляторов одного блока. Этот блок состоит из кислотостойкого материала. Эбонит, стекло или керамика - наиболее часто используются для этих целей.
Аккумуляторы, являющиеся химическими батареями, обеспечивают непрерывную работу складского оборудования. Для вилочных погрузчиков эти батареи являются тяговыми.
Они обладают большой ёмкостью, надёжны и просты в использовании. Аккумуляторы в течение некоторого времени без проблем работают в различных режимах загрузки и выгрузки.
Заказать данные батареи можно на https://www.e-akb.ru/akkumulyatory/tyagovye-akkumulyatory-dlya-pogruzchikov-i-skladskoj-tekhniki/akkumulyatornye-batarei-dlya-pogruzchikov-komatsu.
Преимущества тяговой батареи включают следующее:
- Эти аккумуляторы очень надёжны в работе, так как они изготовлены на основе передовых технологий.
- Они имеют достаточно долгий срок службы - 5-6 лет.
- Тяговые батареи устойчивы к вибрации, поэтому погрузчики и иное складское оборудование можно использовать, при работе на неровных и некачественных покрытиях, типичными для нашей страны.
- Аккумуляторы просты в эксплуатации, так как они имеют довольно широкую горловину, что позволяет регулярно контролировать уровень заливаемых электролитов.
- Тяговые батареи ремонтопригодны. Если одна из секций батареи или пластины выходит из строя, ее можно заменить новыми, что намного экономичнее, чем полная замена аккумулятора.
Они отличаются не только стоимостью, но и следующими параметрами, которые характеризуют данное устройство:
- Удельная и номинальная ёмкость батареи.
- Количество циклов перезарядки.
- «эффект памяти» аккумулятора.
- Температурный режим эксплуатации.
- Ускоренная загрузка и т.д.
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