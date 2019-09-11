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Аккумуляторные батареи для погрузчиков

В качестве складского оборудования используются различные виды с узкой специализации. Это оборудование включает вилочные погрузчики, штабелеры, ручные поддоны и другие. Наиболее часто они применяются на складах.

Условия работы такого оборудования могут быть специфическими, например, с продуктами или веществами, связанными с опасностью пожара. В этом смысле двигатели внутреннего сгорания не используются в складском оборудовании.

Тяговые аккумуляторы представляют собой последовательное соединение секций аккумуляторов одного блока. Этот блок состоит из кислотостойкого материала. Эбонит, стекло или керамика - наиболее часто используются для этих целей.

Аккумуляторы, являющиеся химическими батареями, обеспечивают непрерывную работу складского оборудования. Для вилочных погрузчиков эти батареи являются тяговыми.

Они обладают большой ёмкостью, надёжны и просты в использовании. Аккумуляторы в течение некоторого времени без проблем работают в различных режимах загрузки и выгрузки.

Заказать данные батареи можно на https://www.e-akb.ru/akkumulyatory/tyagovye-akkumulyatory-dlya-pogruzchikov-i-skladskoj-tekhniki/akkumulyatornye-batarei-dlya-pogruzchikov-komatsu.

Преимущества тяговой батареи включают следующее:

  • Эти аккумуляторы очень надёжны в работе, так как они изготовлены на основе передовых технологий.
  • Они имеют достаточно долгий срок службы - 5-6 лет.
  • Тяговые батареи устойчивы к вибрации, поэтому погрузчики и иное складское оборудование можно использовать, при работе на неровных и некачественных покрытиях, типичными для нашей страны.
  • Аккумуляторы просты в эксплуатации, так как они имеют довольно широкую горловину, что позволяет регулярно контролировать уровень заливаемых электролитов.
  • Тяговые батареи ремонтопригодны. Если одна из секций батареи или пластины выходит из строя, ее можно заменить новыми, что намного экономичнее, чем полная замена аккумулятора.

Они отличаются не только стоимостью, но и следующими параметрами, которые характеризуют данное устройство:

  • Удельная и номинальная ёмкость батареи.
  • Количество циклов перезарядки.
  • «эффект памяти» аккумулятора.
  • Температурный режим эксплуатации.
  • Ускоренная загрузка и т.д.
11 сентябрь 2019 /
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