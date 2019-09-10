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Когда пищи мало, родители выкармливают сначала самых здоровых птенцов, а когда много — самых слабых


Когда пищи мало, родители выкармливают сначала самых здоровых птенцов, а когда много — самых слабых

Рис. 1. Птенцы ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis) пищат, привлекая внимание родителей и требуя пищи. У этого вида интенсивный писк означает бедственное положение птенца. Подобные сигналы родителям подают и птенцы юрков, луговых коньков, некоторых видов чаек, американских зябликов. У птенцов имеются и другие способы обратить внимание на свои нужды — например, широко раскрытый клювик. Фото с сайта pinterest.com


Птенцы пользуются разными способами для привлечения родительского внимания и получения своей доли родительской заботы: они громко пищат, подзывая родителей, широко раскрывают ярко и порой даже затейливо окрашенные клювы, вытягивают шеи, приподнимаясь над братьями и сестрами. Какие из этих сигналов наиболее значимы для родителей, каких птенцов они станут кормить в первую очередь? Ученые выяснили, что родители больше реагируют на сигналы, указывающие на здоровье и силу птенца, — яркую окраску клюва или большой размер тела. Но в случае стабильных условий с изобильным кормом они кормят сначала тех, кто громче пищит, сигнализируя о своем бедственном положении. Такая стратегия имеет очевидное эволюционное преимущество, обеспечивая высокую вероятность выживания потомства как в стабильных, так и в нестабильных условиях. Кроме того, это объясняет сосуществование различных приемов привлечения родительского внимания у птенцов.

Птицы во время выкармливания птенцов тратят много энергии. Если сравнивать с человеком, то можно говорить об энергозатратах спортсмена во время многодневной велогонки Тур де Франс. Такое сравнение основано на соотношении показателей уровня метаболизма в спокойные периоды жизни и во время активных действий — родительских усилий в случае птиц и велогонок в случае человека. Отсюда понятно, насколько важно для птиц направить свои усилия на достижение победы — на выращивания максимального числа потомков.

Как птицы распределяют свои усилия и выбирают птенцов, которых надо кормить в первую очередь? На этот вопрос отвечали исследователи с зоологического факультета Оксфордского университета и отделения наук о животных Вагенингенского университета (Нидерланды). Они изучили процесс кормления птенцов у 143 видов птиц с разными отношениями между родителями и детьми. Для этого привлекались данные из литературы (306 наблюдений) и собственные данные авторов.

Репродуктивные стратегии птиц сильно отличаются. Например, родители некоторых видов откладывают не сразу все яйца, а по одному, через определенные промежутки времени, но при этом к насиживанию приступают сразу по мере появления яиц. В результате птенцы вылупляются с известной очередностью, и процесс кормления распределяется неравномерно. У других видов насиживание начинается после полностью законченной откладки яиц и, соответственно, весь выводок родители начинают кормить одновременно. Также ученые различали группы видов по призывному поведению птенцов: виды, голодные птенцы которых пищат, подзывая родителей, отделяли от видов, птенцы которых широко раскрывают ярко окрашенные клювики. В числе важных параметров выбора для кормления рассматривался и размер тела птенца (рис. 2).


Когда пищи мало, родители выкармливают сначала самых здоровых птенцов, а когда много — самых слабых

Рис. 2. Черноголовая славка (Sylvia atricapilla) относится к тем видам, которые в первую очередь кормят самых здоровых птенцов — имеющих яркие клювы и крупный размер. Фото с сайта arkive.org


Таким образом, ученые могли отслеживать, кому птицы-родители отдавали предпочтение: тем, кто громче (и жалобнее) пищит, тем, кто широко раскрывает клюв, или тем, кто крупнее других (рис. 3). Первый признак указывает на бедственное положение птенца — пищит тот, кто больше других недокормлен (рис. 1). Эта зависимость была проверена статистически, и рассматривались те виды, у которых данное соотношение соблюдалось. Второй и третий показатели — яркая окраска раскрытого клюва и крупный размер — свидетельствуют об относительном здоровье птенца. Чем ярче и крупнее — тем здоровее, это хороший индикатор состояния чада для родителя: такого легче выкормить. При наблюдениях и анализе литературных данных учитывались и параметры среды: общее количество доступного корма, стабильность окружающих условий.


Когда пищи мало, родители выкармливают сначала самых здоровых птенцов, а когда много — самых слабых

Когда пищи мало, родители выкармливают сначала самых здоровых птенцов, а когда много — самых слабых

Рис. 3. Примеры разных подходов к кормлению птенцов. Древесная американская ласточка (Tachycineta bicolor, a) в первую очередь накормит самого громкого птенца. Голубоногая олуша (Sula nebouxii, b) и удод (Upupa epops, с) в основном отдают предпочтение крупным, а значит — здоровым, птенцам. У гульдовой амадины (Erythrura gouldiae, d) родители чаще выбирают, кого покормить, по яркости клюва. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Communications


Как выяснилось, родители почти во всех случаях уделяли больше внимания чадам с широко открытыми клювами с яркой, иногда видимой в ультрафиолетовом диапазоне, окраской или же наиболее крупным, если броская окраска птенцовых клювов не была характерна для вида (рис. 4). Иными словами, пищи доставалось больше наиболее здоровым, сильным и конкурентоспособным птенцам. Тем, кто жалобно пищал, обычно доставалось меньше корма. Но если во время выкармливания корм был в изобилии, то родители начинали больше кормить слабых птенцов. То есть они стремились поддержать весь свой выводок, уделяя много внимания и ослабленным потомкам.


Когда пищи мало, родители выкармливают сначала самых здоровых птенцов, а когда много — самых слабых

Рис. 4. Интенсивность кормления птенцов в зависимости от условий среды (Environmental quality) — неблагоприятных (Poor), нормальных (Normal) или хороших (Good). Для каждого случая оценивался коэффициент корреляции между сигналом птенца (интенсивность писка, окраска клюва, размер тела) и количеством корма, который получал птенец. Красными точками помечены виды с асинхронными кладками, голубыми треугольниками — виды с синхронными кладками. Интенсивность писка (а) срабатывала в хороших кормовых условиях, окраска клювов (b) и размер тела (с) привлекал родителей в нормальных и плохих условиях. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications


Такая стратегия имеет смысл, если отбросить человеческие эмоции и включить эволюционное видение проблемы. Энергетически затратное выкармливание птенцов оправдывает себя при получении эволюционного выигрыша — гарантии здорового молодняка. В стесненных или нестабильных условиях выгоднее вкладывать силы в тех, кто с большей вероятностью выживет. А при изобилии корма лучше постараться поднять весь выводок — в этом случае вероятность распространения родительских генов увеличивается. В изменчивых условиях среды получает преимущество то одна стратегия, то другая, поэтому в разное время работают разные способы, которыми птенцы привлекают родительское внимание.

Источник: Shana M. Caro, Ashleigh S. Griffin, Camilla A. Hinde, Stuart A. West. Unpredictable environments lead to the evolution of parental neglect in birds // Nature Communications. 2016. DOI: 10.1038/ncomms10985.

Елена Наймарк


10 сентябрь 2019 /
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