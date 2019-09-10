Мозг отличает расчетливое добро от бескорыстных порывов





Рис. 1. Как бы в обществе ни классифицировали бескорыстное добро и разумный эгоизм, человеческий мозг с этими понятиями работает по-разному, четко различая эти два мотива. Фото с сайта freemortgagefix.com

Американские ученые провели ряд поведенческих экспериментов по различению эмпатии и реципрокного (взаимного) альтруизма, работающего по схеме «ты мне — я тебе». Поведенческие эксперименты были совмещены с томографическим сканированием мозга, поэтому удалось показать и явный эффект той или иной стимуляции (эмпатия или альтруизм), и скрытую картину работы мозга. Общий результат действия обоих стимулов был сходным: испытуемые одинаково высоко оценили и сострадательные порывы (эмпатия) и поступки с расчетом на награду (реципрокный альтруизм). Однако картины активированных связей в мозгу, приводящих к этим внешне сходным результатам, оказались в значительной мере различными. Мозгу не важны философско-культурные оценки того или иного вида добрых поступков: бескорыстие и расчет он распознает по-своему и соответствующим образом работает с этими стимулами.

В размышлениях о человеческой природе часто используются понятия добра и альтруизма. Нам привычно думать, что человека характеризует ряд так называемых высших духовных ценностей, к которым безусловно относятся и добро, и сострадание, и милосердие. Их противоположность — эгоизм с прагматическим отношением к альтруистическим порывам — принято считать общественным злом, или, по крайней мере, непоощряемым социальным явлением. Рассуждениям на тему добра и зла столько же лет, сколько и самой человеческой культуре. Сегодняшняя наука близка к тому, чтобы научиться понимать их биологическую природу.

Вот, к примеру, извечный вопрос: если мы совершаем альтруистический поступок от всей души, не ожидая ничего взамен, то это добро; но следует ли считать добрым поступок, если взамен ожидается какая-то ответная реакция? Или это просто взаимовыгодный обмен действиями, что-то вроде социальной сделки? Например, Незнайка, как мы помним, не смог получить волшебную палочку, действуя с расчетом на благосклонную оценку волшебника. По мнению волшебника, это было не добро, потому что поступки совершались с оглядкой на получение награды. Но ведь, с другой стороны, Незнайка, в погоне за волшебной палочкой, совершил немало хороших поступков. Иными словами, общество в результате его действий получило выгоду, а сам Незнайка получил только общественное порицание за отсутствие высоких порывов. Справедливо ли это? Может, реципрокный (взаимный) альтруизм по сути не так уж отличается от бескорыстного добросердечия? На этот счет в обществе нет принятой позиции.

Но зато ученым из Швейцарии, Японии и Южной Кореи удалось показать, что наш мозг хорошо различает эти виды хороших поступков. Если мотивация строится на эмпатии или сострадании, то в мозгу активируется сеть нейронов, отличная от той, что обслуживает реципрокный альтруизм. При этом конечный результат действий, какой бы ни была мотивация, оказывается одинаков.

Эксперимент состоял в следующем. Группу добровольцев из 34 девушек в возрасте от 20 до 25 лет случайным образом разделили на две части. В первой группе у испытуемых девушек вызывали эмпатию, во второй — взаимный альтруизм. Каждая испытуемая вместе с двумя специально обученными девушками-демонстраторами участвовала в нескольких одинаково устроенных раундах эксперимента. После каждого раунда испытуемая делила денежное вознагражение между собой и одной из двух демонстраторш, которая выбиралась случайным образом. Раздел вознаграждения — обычный количественный прием для оценки уровня эгоизма/альтруизма.

В первой группе эмпатию вызывали, причиняя боль испытуемой и одной из демонстраторш. Об уровне этой боли испытуемая могла судить по цветовому сигналу на экране компьютера. Вторая демонстраторша не испытывала никакой боли, выступая в роли контрольного субъекта. Силу и объект стимуляции меняли: в каждом раунде был организован якобы случайный выбор, какая из девушек будет подвергнута болевому стимулу — испытуемой по подстроенной жеребьевке выпадали стимулы от нейтральных до средних, одной из оставшихся девушек не включали никакого стимула, а второй девушке — стимулы от слабого до сильного (понятно, что сильных болевых стимулов на самом деле не было).

В опыте со взаимным альтруизмом у одной из демонстраторш была возможность заплатить из собственных средств, чтобы избавить испытуемую от возможного болевого стимула. Испытуемая видела действия коллег по опыту и осознавала, что денежный взнос — дело сугубо добровольное и что демонстраторша расчитывает на высокую оценку своих действий со стороны испытуемой. В результате последующий дележ со случайным образом назначенной партнершей зависел от всех этих факторов.

В этом эксперименте в первой группе (в которой, напомним, проверяли эмпатию) испытуемые оценивали страдания партнерш в денежном эквиваленте. Во второй группе (реципрокный альтруизм) важна была личностная оценка испытуемой альтруистических поступков с оглядкой на возможное вознаграждение. Эти оценки нужно было сравнить с базовым уровнем «доброты» — готовности поделиться с нейтральной партнершей, которая никаких действий не совершала и никаких страданий не испытывала.

Оказалось, что испытуемые в обеих группах пожертвовали своим партнерам одинаковые суммы денег. То есть эмпатия приводит к тем же результатам (с точки зрения готовности поделиться с ближним), что и реципрокный альтруизм. Статистика показывает, что добрые чувства испытуемых по отношению к испытавшему боль и к совершившему расчетливый альтруистический акт увеличиваются в равной мере. Более того, томограммы мозга испытуемых (у них во время дележа денег снимали фМРТ) показали, что при принятии решения активируются одинаковые области мозга: левая передняя островковая доля (Anterior insula, AI), левая нижняя часть полосатого тела (Ventral striatum, VS) и передняя поясная кора (Anterior cingulate cortex, ACC). Интенсивность возбуждения в обоих случаях была сходной.

Однако ученым удалось найти различия. В этом им помог изощренный анализ временной развертки возбуждений в нейронных связях этих трех отделов. Отмечая порядок возбуждений, можно было увидеть, какой отдел вызывает возбуждение в двух других целевых регионах (рис. 2).

Рис. 2. Схема возбуждаемых участков мозга при оценке альтруистического поведения и передача возбуждения между целевыми участками мозга (в нижней части рисунка). Рисунок из синопсиса к обсуждаемой статье в Science

Разница оказалась существенной. В случае эмпатии возбуждение от поясной коры передавалось к островку и слабо воздействовало на области полосатого тела. В случае с реципрокным альтруизмом эта система возбуждалась в другом порядке: от островка сигнал шел к полосатому телу и передней поясной коре. Наиболее сильный сигнал передавался от островка к передней поясной коре.

Получив эти результаты, ученые проверили, как они работают в случае с каждой конкретной испытуемой. Для этого каждый из сканов мозга вслепую расклассифицировали по группам эмпатии и альтруизма. И в 77% случаев не ошиблись. В случае с расшифровкой мозговых сигналов это очень неплохой результат.

Неожиданные результаты были получены, когда стали разбираться, как влияет уровень базовой доброты (готовности поделиться просто так) на стимуляцию эмпатии и реципрокного альтруизма (рис. 3). Базовый альтруизм может быть больше или меньше, он определялся по количеству денег, отданных контрольному партнеру. Те, кто были склонны отдавать больше, считались социально ориентированными, те, кто меньше, — эгоистически настроенными. Оказалось, что на социально ориентированных личностей больше действовал стимул реципрокного альтруизма. А более эгоистичных участников больше стимулировала к щедрости эмпатия. Соответственно, у эгоистов сильнее активировалась связь от передней поясной коры к островку, а у просоциальных личностей сильнее активировалась связь между островком и полосатым телом. Как будто связи в мозге компенсировали то качество характера, которого у испытуемой недоставало, и мало меняли то, что и без того присутствовало.

Рис. 3. Разница в силе воздействия разных мотиваций — эмпатии (синие столбики) и реципрокного альтруизма (красные столбики) — на эгоистов и социально ориентированных личностей. А — разница между числом решений отдать деньги «активной демонстраторше» по сравнению с нейтральной у эгоистов (слева) и у просоциальных испытуемых (справа). На эгоистов больше действует сострадание, на просоциальных личностей — расчетливость. B — интенсивность связей между поясной корой и островком. С — интенсивность связей между островком и полосатым телом. Видно, что у эгоистов больше активируются связи, соответствующие эмпатии (на графике В), а у просоциальных личностей — связи, соотносимые с расчетливостью (на графике С). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Ученые подытожили эти результаты рекомендацией воздействовать, при необходимости, на добряков стимулами, связанными с реципрокностью, а у эгоистов стараться вызвать простую эмпатию.

Но в целом в этой работе показано, что, несмотря на общефилософскую уравниловку двух мотиваций (отдача безоглядная или с надеждой на награду), мозг работает с этими двумя мотивами по-разному. Но при этом оба пути обработки информации приводят к одному и тому же результату — сходной высокой оценке альтруистического поведения. Думается, что эта работа направит размышления о смысле этих мотиваций в иное, более материальное, русло и поможет лучше понять человеческую природу.

Источники:

1) Grit Hein, Yosuke Morishima, SusanneLeiberg, Sunhae Sul, Ernst Fehr. The brain’s functional network architecture reveals human motives // Science. 2016. V. 351. P. 1074–1078.

2) Sebastian Gluth, Laura Fontanesi. Wiring the altruistic brain // Science. 2016. V. 351. P. 1028–1029.

Елена Наймарк