» » Регуляторные элементы вирусного происхождения помогают работе нашего иммунитета

Регуляторные элементы вирусного происхождения помогают работе нашего иммунитета


Регуляторные элементы вирусного происхождения помогают работе нашего иммунитета

Рис. 1. Мобильные генетические элементы, в число которых входят эндогенные ретровирусы, особенно полезны, когда нужно снабдить одной и той же системой регуляции сразу несколько генов. На схеме показано, что есть два пути распространения регуляторного механизма по ДНК. Первый путь — долго ждать, пока он возникнет в разных местах у нескольких генов в результате случайных мутаций (de novo model). Второй путь — использовать мобильный генетический элемент, который, особенно если он обладает регуляторными участками, может помочь быстро распространить одну и ту же систему регуляции по геному (alternate model). Красные и синие кружки изображают два типа транскрипционных факторов, регулирующих работу одного набора генов. CRE (цис-регуляторный элемент, cis-regulatory element) — последовательность ДНК, способная управлять активностью генов, расположенных на одной с ней молекуле ДНК неподалеку от нее. TG (target gene) — ген, активностью которого управляет регуляторный участок ДНК. PPI (protein-protein interface) — способ взаимодействия двух белков (в данном случае — транскрипционных факторов), связывающихся с регуляторными участками ДНК. Схема из синопсиса к обсуждаемой статье в Science


Известно, что регуляторные элементы вирусов, встроившиеся в геном предков человека миллионы лет назад, могут работать нам на благо. Такие примеры есть в совершенно разных системах организма: это может быть и регуляция синтеза некоторых нейромедиаторов, и управление процессами, происходящими в матке во время беременности. В новом исследовании показано, что это происходит и в иммунной системе человека: благодаря последовательностям ДНК ретровирусов человеческие клетки управляют активностью ответа на интерферон.

В геномах всех клеток содержится много последовательностей вирусного происхождения. ДНК вируса может встраиваться в ДНК хозяина как целенаправленно, так и по случайности. В результате за много миллионов лет сосуществования с вирусами доля последовательностей вирусного происхождения в геномах клеточных форм жизни стала заметной. Со временем большинство таких последовательностей теряет свои изначальные функции и продолжает передаваться клетками по наследству просто как балласт. Но тем не менее, как показывают исследования, иногда клеткам удается извлекать пользу из кусочков ДНК, которые принесли с собой непрошеные гости.

Из вирусного генетического материала для клетки особенно интересны регуляторные участки ДНК — энхансеры и сайты связывания транскрипционных факторов, способные управлять работой близлежащих генов. Новые системы регуляции нужны клеткам постоянно, ведь, чтобы лучше приспособиться к меняющимся условиям среды, нужно менять не только сами гены, но и режим их работы. Ждать, пока новые регуляторные участки возникнут в ДНК в результате случайных мутаций, — слишком долго. А вирус может принести с собой готовый или почти готовый участок генетического кода, который нужно будет лишь немного усовершенствовать для клеточных нужд.

Уже известно несколько примеров применения клетками человека последовательностей ретровирусного происхождения: для регуляции синтеза глутамата (см.: Вирус, встроившийся в геном наших предков, влияет на работу мозга, «Элементы», 19.11.2013), для запуска перестройки эндометрия матки во время беременности (V. J. Lynch et al., 2015. Ancient transposable elements transformed the uterine regulatory landscape and transcriptome during the evolution of mammalian pregnancy), а также для управления работой генов в клетках плаценты (E. B. Chuong et al., 2013. Endogenous retroviruses function as species-specific enhancer elements in the placenta).

Новая работа американских ученых показала, что такие позаимствованные у вирусов регуляторные последовательности широко применяются и для управления работой особенно быстро эволюционирующей системы организма — иммунной. Исследователи поставили перед собой задачу оценить вклад вирусных последовательностей в регуляцию работы определенной группы генов, связанных с иммунитетом человека.

В качестве модели ученые выбрали гены ответа на интерферон, запускающие множество процессов, помогающих клетке противостоять инфекции. Исследователи использовали данные проекта ENCODE, цель которого — собрать как можно больше информации о регуляторных элементах генома человека. Из этой базы ученые извлекли распределение по геному человека регуляторных участков, управляющих ответом на интерферон. Распределение этих участков сравнили с распределением мобильных генетических элементов — последовательностей, способных размножаться и перемещаться по геному.

Оказалось, что среди регуляторных участков генов ответа на интерферон представители 27 семейств мобильных генетических элементов встречаются чаще, чем в среднем по геному. Большинство из этих мобильных генетических элементов относилось к эндогенным ретровирусам, прочно осевшим и размножившимся в наших геномах в результате доисторических заражений. Сейчас их ДНК составляет около 8% генома человека, а в регуляторных элементах генома эта доля даже выше. Это не удивительно: клетке выгодно использовать регуляторные участки мобильных элементов не только потому, что они уже готовые, а и потому, что они могут копироваться и перемещаться по геному. Благодаря этому проще создать систему, при которой один фактор будет управлять активностью сразу многих генов.

После обработки клеток интерфероном вблизи от генов, отвечающих за интерфероновый ответ, обнаруживалось больше транскрипционных факторов, связанных с последовательностями ретровирусов. Чтобы доказать, что связывание транскрипционных факторов с ретровирусными элементами важно для работы иммунной системы, ученые решили проверить, как скажется на иммунитете удаление ретровирусов из генома. В качестве мишени они выбрали ретровирус MER41.AIM2, управляющий работой гена AIM2 у людей, но отсутствующий у мышей. Белок AIM2 работает как сенсор чужеродной ДНК в цитоплазме и при ее обнаружении запускает процесс воспаления. У мышей ген AIM2 работает постоянно, а у людей, получивших от ретровируса регуляторный элемент (расположенный перед этим геном), ген AIM2 включается только при появлении интерферона. Благодаря этому клетки человека не тратят лишние ресурсы на постоянное производство белка AIM2 и синтезируют его, только когда он необходим.

Удаление ретровирусных элементов MER41.AIM2 из генома человеческих клеток привело к тому, что эти клетки перестали нарабатывать AIM2 в ответ на появление интерферона. Из-за этого клетки не могли запустить воспалительный ответ на заражение вирусами. Эти эксперименты подтверждают, что ретровирусные элементы уже не просто полезны, а необходимы для нормальной работы человеческого иммунитета.

Интересно, что регуляторные последовательности ответа на интерферон и другие сигнальные пути иммунной системы возникли у вирусов, чтобы обратить сопротивление клетки себе на пользу. Благодаря им вирусы получили возможность активировать работу своих генов тогда же, когда у хозяина запускаются антивирусные ответы. Получается, что, когда клетка использует подобные регуляторные участки вирусного происхождения, она заимствует наработки вирусов, созданные с целью активнее эксплуатировать ее саму.

Источник: Edward B. Chuong, Nels C. Elde, Cedric Feschotte. Regulatory evolution of innate immunity through co-option of endogenous retroviruses // Science. V. 351. P. 1083–1087.

Юлия Кондратенко


10 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ген, работающий в мышцах и костях, у обезьян стал регулировать развитие мозга
Хочу все знать

Ген, работающий в мышцах и костях, у обезьян стал регулировать развитие мозга

В развитии коры головного мозга млекопитающих важнейшую роль играют гены, включающиеся в нейронах при их возбуждении. Американские нейробиологи обнаружили, что ген OSTN, который у большинства
Удалось проследить зарождение и развитие меланомы от первой раковой клетки
Хочу все знать

Удалось проследить зарождение и развитие меланомы от первой раковой клетки

С помощью флуоресцентного маркера, сконструированного на основе регуляторной области гена crestin рыбок данио-рерио, ученые проследили самые ранние стадии зарождения и развития меланомы. Оказалось,
Устойчивое развитие конечностей у мышей обеспечивается дублированием регуляторов
Хочу все знать

Устойчивое развитие конечностей у мышей обеспечивается дублированием регуляторов

В геномах млекопитающих число регуляторных участков ДНК — энхансеров — на порядок превышает число белок-кодирующих генов. Эксперименты на генно-модифицированных мышах, которым при помощи CRISPR-Cas9
Ученые выяснили, почему бактериофагам трудно бороться с иммунной системой бактерий
Хочу все знать

Ученые выяснили, почему бактериофагам трудно бороться с иммунной системой бактерий

Эффективность системы наследуемого приобретенного иммунитета CRISPR-Cas, широко распространенная у прокариот, обеспечивается тем, что благодаря ее работе разные бактерии учатся распознавать вирус по
Обнаружены гигантские вирусы с расширенным репертуаром генов для синтеза белка
Хочу все знать

Обнаружены гигантские вирусы с расширенным репертуаром генов для синтеза белка

Американские и австрийские биологи открыли новую группу гигантских вирусов, получивших название Klosneuvirinae (клоснойвирусы). Они имеют огромные геномы, не уступающие по размеру геномам многих
Расшифрован механизм, сглаживающий последствия нонсенс-мутаций
Хочу все знать

Расшифрован механизм, сглаживающий последствия нонсенс-мутаций

Разные способы отключения генов могут приводить к разным фенотипическим эффектам. Подавление экспрессии гена («нокдаун») может серьезно изменить фенотип, в то время как «нокаутирование» того же гена
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируВ человеческом неокортексе есть редкий тип нейронов, отсутствующий у шимпанзе и гориллРазработан новый тип секретных чернилО применении знания каббалы на практикеАстрономы подробно изучили струю, вырывающуюся из ядра галактики Мессье-87Уникальная сверхновая поставила астрономов в тупикАстрономы обнаружили четыре «горячих юпитера»


Свежие Статьи
SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Подведены итоги года поисков Лох-Несского чудовища

Подведены итоги года поисков Лох-Несского чудовища

На Венере обнаружены возможные признаки жизни

На Венере обнаружены возможные признаки жизни

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+