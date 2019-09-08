Водонагреватели Термекс
Если вы решите купить водонагреватель для горизонтальной установки, очевидно, что этот вариант правильный, поскольку нереально установить вертикальный котел в доме с потолками высотой 2,4 м. Хотя перебои с горячей водой не превращаются в постоянное явление, высокая цена нагреваемой воды финансово оправдывает такую покупку.
Горизонтальные электрообогреватели в помещениях малой квадратуры очень удобны.
Кроме того, водонагреватель горизонтальный Термекс, например, имеет много положительных особенностей. Основными из них являются следующие:
- простота монтажа;
- высокая скорость нагрева воды;
- долгий срок пользования - 8-10 лет, из-за использования нержавейки или иных материалов, которые не подвержены коррозии, для корпуса и труб;
- продолжительность поддержания температуры нагреваемой воды (теплоизоляция имеет мощный слой и хорошие тепловые свойства);
- наличие температурного индикатора облегчает контроль уровня нагрева.
Проблема заключается в расположении нагревательных элементов некоторых моделей: когда они находятся сбоку, вода будет медленно нагреваться. По-настоящему быстрое нагревание будет происходить в моделях, оснащённых теплообменником.
Установить эти нагреватели проще, быстрее и удобнее, чем вертикальные аналоги. Два крепежа надёжно удерживают вес устройства. Вы можете установить котёл на полу, на верху стены.
Отечественный Термекс представлен большим спектром моделей, аккумулятор воды данного бренда надёжен и востребован, тем более что стоимость доступная.
Несколько советов по выбору данных водонагревателей от экспертов:
- Выберите оптимальный объём резервуара, чтобы в нем было достаточно горячей воды, но расходы на электроэнергию не были потрачены впустую, чтобы нагреть лишний объём.
- Тщательно оцените возможности подачи воды в ваш дом, при низком или нестабильном давлении, подумайте, лучше ли разместить газовую колонку или выберите третий вариант.
- Купите высококачественный водонагреватель от известного производителя - например, Термекс.
Если имеются проблемы с энергоснабжением, стоит подумать, как решить проблему нагрева воды другим способом.
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