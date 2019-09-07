Особенности алюминиевого круга

Алюминиевый круг - это полнотелое изделие, имеющее круглое поперечное сечение. Форма цилиндрическая, удлинённая, плотность равномерная. Свойства этого круга определяются технологией производства и его химическим составом. Основным элементом является алюминий. Количество примесей и их природа также имеют большое значение.

Добавление меди и кремния упрощают ковку алюминиевых стержней. Состав и приемлемые варианты обработки могут быть оценены по маркировке. Например, мягкие и пластичные сплавы имеют марку М, а твердые, упрочненные - Т.

Преимущества алюминиевого круга, в основном, включают следующее:

сочетание таких характеристик, как прочность и пластичность;

высокая электропроводность;

устойчивость к образованию ржавчины;

обработка проста, возможна сварка и даже ковка;

относительно низкий вес;

сохраняет свои свойства на протяжении всего жизненного цикла, включая его общие размеры и форму;

прекрасно переносит колебания температуры, их низкие и высокие значения;

экологическая безопасность;

доступная стоимость.

Преимущество высококачественного алюминиевого круга заключается в его гладкой и однородной поверхности, без трещин и швов.

Основными областями применения этого изделия являются пищевая, химическая промышленность, атомная энергетика, машиностроение, производство медицинского оборудования и инструментов. В области строительства широко используется алюминиевый круг, например, для создания систем вентиляции. Из них также производят декоративные элементы. Используют эти продукты при изготовлении мебели. Одним из направлений применения этих стержней является создание каркасных конструкций.

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