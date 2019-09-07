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Особенности голосовых рассылок

В эпоху развития мобильных технологий впечатляющие расходы на уличную рекламу, печатную продукцию и продвижение вашего бренда на телевидении или радио уже не эффективны. Ведь оптимальный способ передачи информации для целевой аудитории, представители которой не разлучаются со своими мобильными телефонами - это голосовая почта.

Ярким подтверждением данного утверждения является то, что занятые потребители, которые передвигаются по городу на своих автомобилях или в городском транспорте, могут просто не обращать внимания на большие рекламные баннеры, билборды. Но они надолго запомнят ваш звонок, обещая множество преимуществ сотрудничества, покупки, использования услуг фирмы.

Помимо того, голосовая рассылка от calldog.ru, например, может охватить аудиторию свыше 2000 человек за час. И стоимость этой аудиорекламы достаточно доступная.

Чтобы лично удостовериться в этом, вам просто нужно зарегистрироваться на портале, и воспользоваться бесплатными тестами автоматической системы звонков абонентам в счёт первоначального баланса.

Регистрация займёт очень мало времени. Далее вы получите доступ к своей личной учетной записи, где вы сможете выбрать лучший формат для отправки голосовых сообщений.

К основным преимуществам данного сервиса стоит отнести следующие:

  • Вам не нужно загружать и устанавливать программное обеспечение (вы можете использовать онлайн-систему поддержки клиентов либо подключиться к ней через API подключения).
  • Работа в круглосуточном режиме, без выходных.
  • Способность адаптировать голосовые сообщения к личным потребностям.
  • Высокая скорость рассылки (до 2000 номеров в час).

Кроме того, в вашем аккаунте вы можете в любое время найти полную статистику звонков, изменить настройки, добавить новые аудиофайлы.

Голосовая почта - это универсальный маркетинговый инструмент, позволяющий владельцам компаний проводить опросы, уведомлять о новых акциях, напоминать заёмщикам о платежах и погашении задолженностей, привлекать новых клиентов и улучшать качество отзывов.

07 сентябрь 2019 /
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