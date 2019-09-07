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Фольга - области применения

Глазами ребенка мир, в котором мы живем, наполнен чудесами и невероятно интересными вещами. Взгляд взрослого не видит этих чудес и интересных вещей - по мере взросления волшебство многих вещей стирается о сухую и черствую информацию.

Однако, именно эта сухая информация и не дает нам увидеть новое и удивительное в привычных предметах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Одним из таких предметов является фольга.

Всем известная и привычная, с четко определенным списком применяется для:

  • теплоизоляция труб;
  • пароизоляция бань и саун;
  • приготовление пищи;
  • мелирование;
  • колорирование;
  • упаковка подарков и конфет;
  • тиснение;
  • магазинная и фармацевтическая упаковка;
  • новогодние украшения и другие применения.

Традиционное использование фольги базируется на следующих ее качествах:

  • пластичность;
  • устойчивость к коррозии;
  • тепло- и пароизоляционные свойства;
  • экологичность;
  • полное отражение влаги;
  • удерживание радиосигнала.

Но область применения данного материала гораздо более обширна.

Далее рассмотрим наиболее интересные способы ее использования.

Опасное зеркало

Современные зеркала представляют опасность для своих хозяев исключительно своей хрупкостью и пламенной любовью битого стекла к всевозможным колюще-режущим неожиданностям.

А вот почти до середины XIX века, зеркала были действительно опасными.

Процесс их изготовления выглядел следующим образом.

Оловянная фольга накладывалась на бумагу.

С другой стороны, бумага поливалась ртутью, которая, в свою очередь, тоже накрывалась бумагой.

Сверху это все накрывали стеклом и вытаскивали бумагу.

Это было первое листовое зеркало, его изобретателями стали венецианцы.

Фольга и кола – это лучший мягкий абразив

Смятая фольга, смоченная кока-колой, деликатно удалит пятна ржавчины с хромированных поверхностей (например, бампера машины).

Возраст фольги более 5 тысяч лет

Анапа - довольно известный российский курорт, стоит на останках древнего города Горгиппии, возникшей 7 тысячелетий назад. Город просуществовал 2 тысячи лет.

Сейчас проводятся раскопки в местах, где это позволяет плотная курортная застройка, и среди нетронутых грабителями разных времен предметов были найдены очень интересные стеклянные чаши – помимо цветных, встречаются чаши из прозрачного стекла, два слоя которого проложены золотой фольгой.

Химия

При ядерном синтезе трансурановых элементов мишенью служила именно золотая фольга.

Фольга - спасатель точилок

Если перед тем, как вставить карандаш в точилку, обернуть его фольгой, то лезвие точилки заточиться.

Спасение сладкоежек

В начале ХХ века в ходу был только весовой шоколад. Об его свойстве таять при малейшем нагреве известно всем. Вот и мучились сластены того времени суровой альтернативой - либо есть шоколад ложкой, либо испачкаться.

За идею обертки из фольги стоит сказать спасибо сыну Фрэнка Марса, владельца фабрики "Mars", пожелавшего однажды солнечным деньком шоколада.

Обертка из фольги стала главным нововведением успешного предпринимателя.

Вот насколько универсален и полезен данный материал.

И очень здорово, что фольгу, как и любую упаковку, всегда можно приобрести для наших бытовых нужд.

Можно быть уверенными - благодаря ее низкой цене и творческому подходу, фольге будет найдено еще очень много применений!

07 сентябрь 2019 /
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