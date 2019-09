Новые древние остатки людей с острова Флорес говорят о родстве «хоббитов» с эректусами

Так выглядит местонахождение Мата Менге, в 74 км от пещеры Лианг-Буа, где были найдены остатки H. floresiensis. а — начало закладки новой траншеи в 2014 году, b — она же в 2015 году. Отчетливо видны разные слои осадочных пород. Layer III — это рыжие палеопочвы, на которые наслоились песчаные речные наносы (Layer II), перекрытые сверху тонкоглинистыми прослоями с вулканическим материалом, быстро заполнившими речное русло и закрывшие его берега (Layer I). Новые находки остатков гоминид сделаны в слое II (Layer II). Фотографии из дополнительных материалов к обсуждаемой статье A. Brumm et al. в Nature

В 2004 году в пещере Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес были обнаружены остатки нескольких людей нового вида, за маленький рост прозванные «хоббитами». Это событие поставило перед антропологами вопросы, на которые до сих пор нет ответа: когда предки этих людей попали на остров? какая у них родословная? И вот в 2014 году в раскопе Мата Менге, в 74 км от пещеры Лианг-Буа, были найдены часть нижней челюсти взрослого индивида и еще шесть зубов. Сравнение этих остатков с костями из Лианг-Буа и с аналогичным материалом по различным представителям древнейших гоминид указывает на родство «хоббитов» с Homo erectus.

История «хоббитов» с острова Флорес продолжается. Антропологи опубликовали исследование новых находок гоминид с маленького индонезийского острова. Напомню, что первые сенсационные сообщения об ископаемых остатках карликовых людей с острова Флорес из пещеры Лианг-Буа (Liang Bua) были опубликованы в 2004 году (см. новости Сторонники индонезийских «хоббитов» не сдаются, «Элементы», 12.10.2005 и «Хоббиты» с острова Флорес не были микроцефалами, «Элементы», 22.05.2006). Эти люди не больше метра ростом с маленьким мозгом и большими ступнями — пользователи каменных отщепов и оббитых галек — получили научное наименование Homo floresiensis, а также обиходное имя «хоббиты» с острова Флорес. Они жили, согласно последним данным, 90–60 тысяч лет назад (Хоббиты с острова Флорес оказались вчетверо старше, «Элементы», 05.04.2016). Их предками считались или H. erectus, измельчавшие после заселения острова, или же более древние некрупные гоминиды — H. habilis или австралопитеки, — давшие дополнительную эволюционную ветвь мелких островных гоминид.

Загадку происхождения флоресских «хоббитов» мог разрешить только новый материал. И вот он найден. Его описанию посвящены две работы в журнале Nature. В одной из них внимание акцентировано на описании новых находок, в другой — на его датировке. Это исследование является результатом усилий многонациональной команды ученых, руководителями которой стали Геррит ван дер Берг (Gerrit D. van den Bergh) из Университета Вуллонгонга (Австралия), Йосуке Каифу (Yousuke Kaifu) из Национального музея природы и науки в Токио (Япония) и Адам Брамм (Adam Brumm) из Университета Гриффита (Австралия).

В 2014 году археологи заложили новую траншею в известном раскопе Мата Менге (Mata Menge) в 74 км от пещеры Лианг-Буа. Данный раскоп хорошо известен археологам и геологам: именно там были найдены разнообразные каменные орудия, датированные возрастом около 880–800 тысяч лет («Хоббиты» были наследниками древней культуры, «Элементы», 06.06.2006). Каменная индустрия Мата Менге мало чем отличается от орудий «хоббитов», но производители и пользователи этих орудий ученым не были известны. В этом местонахождении выделяется особый слой речных песчаных наносов (так называемый слой II — Layer II), из которого археологи извлекли многочисленные каменные орудия и кости животных — карликовых слонов, комодских драконов, крокодилов, крыс, птиц и т. д. Датировки вулканических прослоев, ограничивающих сверху и снизу этот богатый ископаемыми слой, дает возраст 800–650 тысяч лет. Возраст костей животных из слоя II оценивается в 690–360 тысяч лет.

Наконец в 2014 году в слое II были найдены остатки, принадлежащие древним людям: часть нижней челюсти взрослого индивида и еще 6 зубов (два резца, премоляр, моляр, два молочных клыка) от трех или более особей. Найденные остатки можно сравнить с костями из Лианг-Буа, так как в распоряжении ученых уже есть две нижних челюсти «хоббитов» и целый набор соответствующих зубов. Также для сравнения есть и аналогичный материал по различным представителям H. erectus, H. habilis и другим древнейшим гоминидам.

Зубы древних людей, найденные в местонахождении Мата Менге в 2014 году. Длина масштабного отрезка 1 см. Изображение из обсуждаемой статьи G. D. van den Bergh et al. в Nature

Найденная нижняя челюсть по многим параметрам оказалась ближе всего к H. erectus. В ней отсутствуют характерные признаки нижних челюстей австралопитеков, а ее вертикальная и горизонтальная конфигурация, а также толщина костей соответствует ранним Homo, в числе которых ранние яванские эректусы возрастом 1,7 млн лет. По очертаниям основания челюсти, форме бокового выступа и линиям прикрепления жевательной мускулатуры эта челюсть близка к H. floresiensis. Так что сама по себе челюсть свидетельствует о родстве древнейших обитателей острова с ранними H. erectus, а также с H. floresiensis.

Каждый из шести зубов был также тщательнейшим образом обмерен и сопоставлен с зубами других гоминид. Резцы и премоляр демонстрируют детали строения, характерные для линий людей, сформировавшихся после H. habilis. Известное сходство имеется и с резцами и премолярами «хоббитов», но есть и некоторые отличия. Два молочных клыка имеют параметры, промежуточные между австралопитеками и людьми современного типа. Молочные зубы у «хоббитов» не найдены, поэтому сравнить эти зубы невозможно.

Самым информативным оказался моляр, он лучше всего сохранился. Судя по соотношению длины и ширины и высоте коронки, его следует сблизить с зубами ранних яванских H. erectus. У поздних яванских эректусов имеется своя зубная специфика, отсутствующая у людей из Мата Менге и «хоббитов». Кроме того, на коронке этого зуба имеется пять бугорков, как у всех H. erectus, тогда как у H. floresiensis таких бугорков четыре. Имеются и другие отличия от моляров H. floresiensis, которые говорят о специализированности зубов «хоббитов» по отношению к эректусам и людям из Мата Менге.

Моляр из Мата Менге (SOA-MM1, отметка S1). а — реконструкция зуба, длина масштабного отрезка 5 мм. b — соотношение признаков первого моляра у древних людей из Мата Менге, у H. habilis (синие буквы h), ранних яванских H. erectus (зеленые S), H. floresiensis (L1 и L6) и H. sapiens (серые x). Форма моляров описана при помощи анализа Фурье, признаки скомпонованы по методу главных компонент. Рисунок из обсуждаемой статьи G. D. van den Bergh et al. в Nature

Самое удивительное, что объединяет все фрагменты из Мата Менге, — это их размер. Зубы такие же или меньше, а челюсть на четверть (20–30%) меньше, чем у «хоббитов». Если предположить, что люди из Мата Менге были предками «хоббитов» — а они, судя по морфологии остатков, с полным основанием могут претендовать на прародительские права, — то карликовость «хоббитов» наследственная, а не новоприобретенная. Попав на остров, люди очень быстро измельчали и передали эту черту своим потомкам.

Теперь проступают некоторые штрихи истории людей с острова Флорес. Какие-то ранние азиатские эректусы заселили остров не позже 800–700 тысяч лет назад, а скорее — даже раньше (примерно 1 млн лет назад). Другие острова Индонезии, в частности Яву, эректусы заселили еще немного раньше — 1,2 млн лет назад.

Первопоселенцы острова Флорес изначально владели, по-видимому, более совершенной орудийной технологией, о чем говорят самые ранние — возрастом 1 млн лет — ашельские каменные орудия острова Флорес (A. Brumm et al., 2010. Hominins on Flores, Indonesia, by one million years ago). Но затем, по мере приспособления к условиям острова, более простым и безопасным по сравнению с материком, люди утратили часть технологических навыков. Они быстро стали низкорослыми, сохранив при этом характерную выступающую верхнюю челюсть (прогнатизм диагностировали по форме резцов), конфигурацию нижней челюсти и зубов.

В течение сотен тысячелетий окружающая обстановка и состав фауны практически не менялись: сухие и жаркие саванны с ручьями и озерами, где обитают всё те же карликовые слоны, комодские драконы, в озерах живут крокодилы. Так что тысячелетие за тысячелетием популяция островитян сохраняла в неизменности технику охоты и орудийную индустрию. Их потомки «хоббиты» унаследовали ее, также как и маленький рост. За тысячелетия у них немного изменилась форма моляров, о других эволюционных изменениях пока ничего не известно.

