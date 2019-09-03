Глубоко под поверхностью Луны находятся драгоценные металлы, считают ученые

Новое исследование, проведенное геологами из Канады и США, показывает, что глубоко под поверхностью Луны могут быть расположены большие запасы драгоценных металлов.Джеймс Бренан (James Brenan), профессор кафедры наук о Земле и окружающей среде Университета Дэлхаузи, Канада, говорит, что он и его коллеги смогли провести параллели между залежами минералов на Земле и на Луне.«Мы смогли проследить связь между содержанием серы в лунных вулканических горных породах и присутствием сульфида железа глубоко в недрах Луны, - сказал доктор Бренан, главный автор новой работы. – Исследование залежей минералов на Земле показывает, что с сульфидом железа часто соседствуют драгоценные металлы, такие как платина и палладий».Одной из наиболее популярных гипотез происхождения Луны является гипотеза космического столкновения иного планетного тела с Землей, в результате которого с нашей планеты выплеснулась часть расплавленного в результате высокоэнергетического столкновения материала и сформировала Луну. В этом случае Земля и Луна должны иметь схожий химический состав. Однако проведенные в 2006 г. измерения содержаний драгоценных металлов в лунных горных породах показали неожиданно низкие уровни, которые с тех пор не получили научно обоснованного объяснения.В своей работе Бренан и его команда показывают, что платина и палладий могут быть связаны глубоко в недрах Луны с сульфидом железа, в то время как на поверхность выходили обедненные этими драгоценными металлами магмы. Свою гипотезу авторы подтверждают результатами лабораторных экспериментов, согласно которым в условиях, приближенных к условиям лунных недр, происходит тесное связывание сульфида железа с платиной и палладием, что делает маловероятным выход этих металлов к поверхности.Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.