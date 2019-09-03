Космическая слизь: что нашел китайский лунный аппарат

Обратная сторона Луны всегда привлекала и простых людей, и серьезных ученых. Из-за того что наблюдать за ней с Земли невозможно, эта часть спутника нашей планеты обросла тайнами и конспирологическими теориями. Мол, там есть то ли база инопланетян, то ли секретный лунный городок американцев.Астрономы, которые посылали к обратной стороне Луны космические аппараты, с уверенностью заявляют: ничего подобного там нет. Все та же каменистая безжизненная равнина, усеянная кратерами и не сильно отличающаяся от того, что можно увидеть в телескоп. Но свежая находка лунохода «Юйту-2» заставляет в этом усомниться.«Юйту-2» отправился в космос в декабре 2018 года в состав миссии «Чанъэ-4». Аппарат успешно прилунился 3 января 2019 года и за это время уже нашел много интересного — например, редкие минералы, которые могут происходить из лунной мантии. А 25 июня камеры лунохода зафиксировали нечто необычное — странную субстанцию, отличающуюся по цвету от лунной поверхности и по своей структуре напоминающую гель.Необычная структура, которую сфотографировал «Юйту-2». Фото: SpaceКитайские ученые не раскрывают подробностей о том, что же обнаружил «Юйту-2», и держат данные о находке в секрете. По описанию похоже, что это может быть некое скопление конденсированного газа или стеклоподобный минерал, попавший на Луну с каким-то метеоритом. Но как знать — возможно, китайский зонд нашел следы инопланетян?