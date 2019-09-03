» » Впервые астрономы наблюдают в реальном времени изменение цвета астероида

Впервые астрономы наблюдают в реальном времени изменение цвета астероида

Впервые астрономы наблюдают в реальном времени изменение цвета астероида


В декабре прошлого года ученые открыли «активный» астероид в Главном астероидном поясе, располагающемся между орбитами Марса и Юпитера. Этот космический камень, получивший обозначение (6478) Голт, при движении оставляет за собой то, что выглядит как две пылевых полосы – активное поведение, которое обычно ассоциируется с кометами, но редко наблюдается в случае астероидов.
В то время как астрономы строят гипотезы относительно причин возникновения этой кометоподобной активности у астероида (6478) Голт, команда исследователей из Массачусетского технологического института, США, сообщает о результатах наблюдений этого астероида в ближнем инфракрасном диапазоне, согласно которым космический камень поменял свой цвет с красного на голубой. Это исследование стало первым случаем наблюдения изменения цвета астероидом в реальном времени.
«Это большой сюрприз! – говорит Майкл Марссет (Michael Marsset), исследователь-постдок с кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института и один из авторов нового исследования. – Мы думаем, что стали свидетелями того, как астероид потерял свою красноватую пыль в космос, и теперь мы наблюдаем нижележащие, голубые слои материала этого астероида».
Команда Марссета проводила наблюдения объекта (6478) Голт при помощи инструмента Infrared Telescope Facility (IRTF) НАСА, расположенного на Гавайях.
Марссет и его коллеги также подтвердили, что астероид является каменистым – и это свидетельствует о том, что механизм формирования «хвоста», тянущегося за космическим камнем, принципиально отличается от механизма формирования хвоста кометы, представляющего собой пыль и газы, образующиеся при испарении летучих веществ с поверхности кометы.
Согласно исследователям, верхний слой пыли астероида со временем приобрел красный цвет под воздействием космической радиации. Этот тонкий слой толщиной всего лишь в несколько микрон мог быть в дальнейшем удален с поверхности космического камня под действием центробежной силы, связанной с вращением астероида вокруг собственной оси. Для этого период вращения космического камня должен составлять порядка нескольких часов, отмечают авторы. Такая скорость вращения астероида, в свою очередь, могла быть достигнута под действием солнечного излучения – так называемый ЯОРП-эффект, добавляют они. Для подтверждения этой гипотезы команде придется снять кривые блеска астероида, для чего требуются дополнительные наблюдения.
Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.
03 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Удар астероида породил разрушительное цунами на Марсе
Хочу все знать

Удар астероида породил разрушительное цунами на Марсе

Согласно изданию Journal of Geophysical Research: Planets международная команда ученых из Франции, Испании и Австралии пришла к выводу, что около трех миллиардов лет назад красная планета находилась
Можно ли построить город на астероиде?
Хочу все знать

Можно ли построить город на астероиде?

Помните фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли? Как лихо его герой управлялся с буром, чтобы заложить бомбу внутрь зловредного астероида, угрожавшего убить все живое на Земле! ...
Астероид Рюгу «глазами очевидца»
Хочу все знать

Астероид Рюгу «глазами очевидца»

Это одна из первых фотографий с поверхности астероида Рюгу...
Ученые обнаружили астероид, который врежется в Землю через 30 лет
Хочу все знать

Ученые обнаружили астероид, который врежется в Землю через 30 лет

Сотрудники NASA обнаружили огромный и опасный астероид, который через 30 лет врежется в Землю с вероятностью один к 625.Астероид получил название AG5 и имеет внушительный размер, равный 460
Астероид, метеор, метеорит, метеороид – в чём разница?
Хочу все знать

Астероид, метеор, метеорит, метеороид – в чём разница?

Термины астероид, метеор, метеорит, метеороид, болид звучат в последние дни отовсюду, и довольно часто как синонимы. Между тем, между ними есть разница: Астероидами (от древнегреческого ??????????? —
Астероид Apophis: человечеству осталось 17 лет
Хочу все знать

Астероид Apophis: человечеству осталось 17 лет

Точное время возможного Апокалипсиса известно уже до секунды. Пятница, 13 апреля 2029 года, 4.36 утра по Гринвичу. Таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб астероид Apophis с массой в 50 миллионов
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияВ человеческом неокортексе есть редкий тип нейронов, отсутствующий у шимпанзе и гориллЛетучие мыши в термитникеГрязевой вулканOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируРазработан новый тип секретных чернилЯчейка Хеле-ШоуПрозрачный филлирое


Свежие Статьи
«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

Опубликованы фото с астероида Рюгу

Опубликованы фото с астероида Рюгу

Что находится между галактиками?

Что находится между галактиками?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+