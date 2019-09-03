Впервые астрономы наблюдают в реальном времени изменение цвета астероида

В декабре прошлого года ученые открыли «активный» астероид в Главном астероидном поясе, располагающемся между орбитами Марса и Юпитера. Этот космический камень, получивший обозначение (6478) Голт, при движении оставляет за собой то, что выглядит как две пылевых полосы – активное поведение, которое обычно ассоциируется с кометами, но редко наблюдается в случае астероидов.В то время как астрономы строят гипотезы относительно причин возникновения этой кометоподобной активности у астероида (6478) Голт, команда исследователей из Массачусетского технологического института, США, сообщает о результатах наблюдений этого астероида в ближнем инфракрасном диапазоне, согласно которым космический камень поменял свой цвет с красного на голубой. Это исследование стало первым случаем наблюдения изменения цвета астероидом в реальном времени.«Это большой сюрприз! – говорит Майкл Марссет (Michael Marsset), исследователь-постдок с кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института и один из авторов нового исследования. – Мы думаем, что стали свидетелями того, как астероид потерял свою красноватую пыль в космос, и теперь мы наблюдаем нижележащие, голубые слои материала этого астероида».Команда Марссета проводила наблюдения объекта (6478) Голт при помощи инструмента Infrared Telescope Facility (IRTF) НАСА, расположенного на Гавайях.Марссет и его коллеги также подтвердили, что астероид является каменистым – и это свидетельствует о том, что механизм формирования «хвоста», тянущегося за космическим камнем, принципиально отличается от механизма формирования хвоста кометы, представляющего собой пыль и газы, образующиеся при испарении летучих веществ с поверхности кометы.Согласно исследователям, верхний слой пыли астероида со временем приобрел красный цвет под воздействием космической радиации. Этот тонкий слой толщиной всего лишь в несколько микрон мог быть в дальнейшем удален с поверхности космического камня под действием центробежной силы, связанной с вращением астероида вокруг собственной оси. Для этого период вращения космического камня должен составлять порядка нескольких часов, отмечают авторы. Такая скорость вращения астероида, в свою очередь, могла быть достигнута под действием солнечного излучения – так называемый ЯОРП-эффект, добавляют они. Для подтверждения этой гипотезы команде придется снять кривые блеска астероида, для чего требуются дополнительные наблюдения.Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.