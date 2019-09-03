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"Спектр-РГ" передал первый снимок внегалактического неба с телескопа eROSITA

"Спектр-РГ" передал первый снимок внегалактического неба с телескопа eROSITA


Немецкий телескоп eROSITA, установленный на космической обсерватории "Спектр-РГ", передал на Землю свое первое изображение. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт Роскосмоса.
Снимок был сделан 27 августа с помощью одного из семи модулей eROSITA, работающего в рентгеновском диапазоне. "На изображении участка внегалактического неба площадью порядка одного квадратного градуса видны десятки рентгеновских источников: в основном, активных ядер галактик и квазаров", - отмечается в сообщении.
В настоящее время космический аппарат находится на расстоянии в 1,6 млн. км. от Земли и летит в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля. Рабочей орбиты спутник должен достичь в октябре. Там он должен проводить наблюдения, по которым ученые составят астрономический обзор нового поколения в рентгеновском диапазоне, таким образом нанеся на карту Вселенной тяжелые скопления галактик.
«Спектр-РГ» - второй аппарат из линейки «Спектров», который должен занять место «Спектра-Р» (миссия которого официально была завершена в конце этого мая) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.
03 сентябрь 2019 /
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