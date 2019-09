В Канаде упал метеорит

Падение крупного метеорита наблюдали в канадской провинции Альберта вечером 31 августа. Огромный огненный шар пронесся по ночному небу осветив окрестности у города Эдмонтон и в близлежащих районах.

FIREBALL ALERT

Possible meteor-dropping fireball spotted last night ~22:30 MDT over Alberta.

If you saw this event, please report it here: https://t.co/6WrVfuI28I

Map & reports: https://t.co/4leWgaL4OK pic.twitter.com/nILRvRo70e

— AMSMETEORS (@amsmeteors) September 1, 2019

My Google Nest Cam also caught the meteor over Southeast Edmonton/Sherwood Park tonight. Taken at 10:23pm. #yeg #yegwx #yegmeteor #yegmeteorsighting pic.twitter.com/v7CTXq42pA

— Lincoln Ho | Yegventures (@yegventures) September 1, 2019

#yegmeteor #meteor https://t.co/7dHYtp2IZl

— eric (@eekz) September 1, 2019