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В Канаде упал метеорит
Падение крупного метеорита наблюдали в канадской провинции Альберта вечером 31 августа. Огромный огненный шар пронесся по ночному небу осветив окрестности у города Эдмонтон и в близлежащих районах.
FIREBALL ALERT
Possible meteor-dropping fireball spotted last night ~22:30 MDT over Alberta.
If you saw this event, please report it here: https://t.co/6WrVfuI28I
Map & reports: https://t.co/4leWgaL4OK pic.twitter.com/nILRvRo70e
— AMSMETEORS (@amsmeteors) September 1, 2019
My Google Nest Cam also caught the meteor over Southeast Edmonton/Sherwood Park tonight. Taken at 10:23pm. #yeg #yegwx #yegmeteor #yegmeteorsighting pic.twitter.com/v7CTXq42pA
— Lincoln Ho | Yegventures (@yegventures) September 1, 2019
#yegmeteor #meteor https://t.co/7dHYtp2IZl
— eric (@eekz) September 1, 2019
03 сентябрь 2019 /
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