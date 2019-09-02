О применении знания каббалы на практике

Воспринимая окружающий мир всеми своими органами чувств, духовно неразвитый человек ощущает только то, что хочет его физическое тело, и поскольку это не соответствует истинной картине, страдает - абсолютно как младенец, не понимая что к чему, но считая, что можно манипулировать другими. Но манипулировать хотят все!. Только подключившись к источнику всего сущего, в том числе, наших желаний, можно найти гармонию, совершенство. И тут неважно, прямо или косвенно человек это сделает - зависит от корня души, от воспитания собственных чувств.

При изучении науки каббала мы узнаём о том, что все окружающие нас люди – такие же части единой души, важно лишь найти предназначение своей части. Для этого есть все условия - бытовые, географические, личностные, общественные. Со всех сторон они сигналят о том, куда направить мысль и деятельность, только мы это не замечаем, всё более удаляясь от предназначения. В этом - причина страданий: каждого и общего.

Чтобы повысить свою духовную культуру, пришлось поискать: религии мне ничего не объяснили. Узнав о том, что американцы обращаются к восточным практикам, попробовала на себе. Медитации безусловно полезны, но обедняют желаниями. Мне это не подошло, но как-то послушала вебинар М.Лайтмана и заинтересовалась, т.к. по воскресеньям можно задать вопросы...

Современный каббалист расставил по местам мои собственные наблюдения за жизнью: стало ясно, что духовность не обязывает человека кормить голодающих, любить и ухаживать за больными и бездомными, но стало, всё-таки, интересно, что находится выше знания. Учусь в Международной Академии Каббалы на курсе " Система мироздания” - с семинарами, общением в чатах, вопросами-ответами, что перевернуло всю жизнь - появились силы жить и вкус к общению с другими.

Оказывается, мы получаем высшее образование, выращивая в отношениях между собой подобие раковой опухоли, которая нас же и убивает с разной скоростью - конкуренцией, разводами, экологией, да и просто глупостью в поступках (типа пластических операций)... Но есть многотысячное движение людей, ищущих смысл жизни - это Ассоциация "Каббала ла-ам”, оно только за то, чтобы человек захотел понимать и любить других, научился этому и ощутил себя человеком в полном смысле этого слова. Её основной дом находится в г. Петах Тиква (Израиль), и филиалы есть в т.ч. в большинстве русскоязычных городов, кроме моего. Поэтому занимаюсь в основном виртуально, что не менее интересно. Десятки современных преподавателей переводят с языка каббалы на язык современника, позволяя вникнуть в её полезность и значение и для личности, и для общества в целом. По крайней мере, со своей семьёй и друзьями я благодаря этому мы находим взаимопонимание и радость общения.

Упирая на интеллект, любой развивающий себя человек обнаруживает свою зависимость от общества и несогласие с происходящим в отношениях с друзьями, соседями, прохожими в частностях и в целом. Это влияет на настроение, качество и жизни. Но как изменить их? Каббала отвечает: никаких физических действий нет необходимости делать. Наша задача - обратить внимание на цель стать настоящими людьми, т.е. мыслить целостно, жить осмысленно и достойно, помня о предназначении. Потеряв связь с собственной душой, мы как Остап Бендер - каждый в разной мере испытываем давление атмосферного столба и пытаемся лавировать - вместо того, чтобы организовать свой разум и вернуть природе . Источник этих сил - один на всех, он содержит порядок устройства мироздания, в нём нет ничего и никого лишнего.

Светлана Акулова