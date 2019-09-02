Преимущества холодильников LG

закрытая задняя стенка без нагревания, порадует владельцев небольших квартир: бытовой холодильник можно безопасно передвигать к стене без страха, это не снизит его работоспособность;

экономное потребление электроэнергии: данное оборудование энергоэффективно на 50–80% по сравнению с другими аналогами;

наличие системы сухой заморозки с распределением подходящих температур. Встроенный компрессор задней стенки обеспечивает полную циркуляцию воздуха и предотвращает образование ледяной корки;

оснащение современных моделей ОС Android и ЖК-экранов делают это устройство мультимедийным центром, кулинарной книгой и инструментом, с помощью которого вы можете поделиться своими гастрономическими предпочтениями в социальных сетях;

элегантный дизайн и широкий выбор цветов: ассортимент моделей включает модели красного, чёрного, синего, зелёного и бордового цветов. Производитель LG предлагает холодильники с дизайнерскими ручками, разнообразные принты на поверхности передней панели и зеркальные двери;

своевременное обслуживание в сервисных центрах: если на складе имеются запасные части, ремонт выполняется быстро и бесплатно в течение срока гарантии.

Холодильники LG характеризуются бесшумной работой в течение всего периода эксплуатации, что важно для большинства современных потребителей. Кроме того, холодильники этой марки имеют следующие неоспоримые преимущества:

Одним из главных преимуществ холодильных установок этой марки является цена. Доступная стоимость в сочетании с высоким уровнем качества активизирует потребительский спрос, стимулируя бренд к разработке ещё более функциональных приборов. Слоган LG - Life is Good. Он стремится облегчить жизнь потребителей своей продукции.

Каждый потенциальный покупатель предъявляет свои требования к холодильному оборудованию. При выборе устройств на сайте бытовой техники lg рекомендуется учитывать: