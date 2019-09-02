Преимущества холодильников LG

Холодильники LG характеризуются бесшумной работой в течение всего периода эксплуатации, что
важно для большинства современных потребителей. Кроме того, холодильники этой
марки имеют следующие неоспоримые преимущества:
закрытая задняя стенка без нагревания, порадует владельцев небольших квартир: бытовой холодильник
можно безопасно передвигать к стене без страха, это не снизит его
работоспособность;
экономное потребление электроэнергии: данное оборудование энергоэффективно на 50–80% по сравнению с
другими аналогами;
наличие системы сухой заморозки с распределением подходящих температур. Встроенный компрессор задней
стенки обеспечивает полную циркуляцию воздуха и предотвращает образование
ледяной корки;
оснащение современных моделей ОС Android и ЖК-экранов делают это устройство мультимедийным центром, кулинарной книгой и инструментом, с помощью которого вы можете поделиться
своими гастрономическими предпочтениями в социальных сетях;
элегантный дизайн и широкий выбор цветов: ассортимент моделей включает модели красного, чёрного,
синего, зелёного и бордового цветов. Производитель LG предлагает холодильники с
дизайнерскими ручками, разнообразные принты на поверхности передней панели и
зеркальные двери;
своевременное обслуживание в сервисных центрах: если на складе имеются запасные части, ремонт выполняется
быстро и бесплатно в течение срока гарантии.
Одним из главных преимуществ холодильных установок этой марки является цена.
Доступная стоимость в сочетании с высоким уровнем качества активизирует
потребительский спрос, стимулируя бренд к разработке ещё более функциональных
приборов. Слоган LG - Life is Good. Он стремится облегчить жизнь потребителей
своей продукции.
Каждый потенциальный покупатель предъявляет свои требования к холодильному
оборудованию. При выборе устройств на сайте бытовой техники lg рекомендуется учитывать:
1Объём, высота и ширина, в зависимости от размера комнаты установки, роста пользователя и
количества хранимых продуктов.
Расположение морозильной камеры, наличие на ней полок, корзин.
Внутренняя конструкция холодильника, характеристики материала исполнения.
Наличие специальной защиты от детей с замком-блокировкой.
Дополнительные функции. Они увеличивают стоимость, поэтому вам нужно решить, насколько они
важны и будут ли они полезны для вас.
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