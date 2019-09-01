Кайры и котики острова Тюлений





На этом фото, сделанном в начале июля, запечатлена типичная картина для острова Тюлений, где летом размножается огромное количество зверей и птиц. На маленьком участке суши посреди Охотского моря находится крупное репродуктивное лежбище ушастых тюленей, а также огромный птичий базар. Черные облака у подножия скалы — гаремы северного морского котика (см. картинку дня Лежбище морских котиков), на скале — базар тонкоклювой кайры. В центре фото — секач (взрослый самец морского котика), уставший от бесконечной борьбы с соседями за маленькую территорию на пляже, решил захватить скалу. Однако найдутся ли такие же самки «высокого полета», которые придут и разделят с ним кайровое царство?

Площадь острова совсем небольшая — всего 0,054 км2. Представьте Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, которая вдруг оказалась вытянутой в длину, скалистой и окруженной морем, а еще вдруг расположилась чуть южнее Сахалина, — вот и получится остров Тюлений.

Несмотря на скромные габариты острова, летом здесь одновременно размещаются около 32 тысяч взрослых морских котиков, а к концу сезона рождаются около 41 тысячи щенков! На плато (кстати, такие плоские гнездовья на Тюленьем — уникальный случай) насчитывают около 200–250 тысяч кайр. А теперь прибавьте к этому несколько тысяч огромных сивучей (см. картинку дня Северные морские львы); несколько сотен ларг, пришедших отдохнуть на песчаном берегу; около тысячи моевок (см. картинку дня Обыкновенная моевка), которые топчутся на своих гнездах, построенных на узких выемках отвесных скал; несколько сотен больших конюг (см. картинку дня Большие конюги с апельсиновым запахом), которые заняли заброшенные домики и цеха, хоть это и нетипично для вида; а еще тупиков-носорогов и топорков, которые строят свои гнезда под землей, и многих других. Жизнь на Тюленьем кипит повсеместно: каждый старается отвоевать подходящий для себя клочок земли. Неудивительно, что на острове часто возникает конфликт интересов.

По всему острову стоят заборы, минимизирующие взаимодействия между некоторыми видами. Справа — кайровое царство (большое плато), слева вверху — «карман» на скале, занятый морскими котиками, а скромный участок внизу — кусочек тропы для людей, на который уже покушаются кайры. Фото © Дина Юсупова, начало июля 2018 года. Экспедиция КФ ТИГ ДВО РАН по изучению ластоногих

Современный облик острова сформировался во многом благодаря деятельности людей. Много лет Тюлений был лакомым кусочком для промысловиков, добывавших морских котиков. Их вмешательство вершило историю островной экосистемы.

Тюлений появился на европейских картах во время экспедиции 1643 года, которую возглавлял голландский мореплаватель Маартен Герритсен Де Фриз: голландское Robbeneiland в переводе означает «Тюлений остров». Уже тогда на острове стояли две хижины айнов (коренной народ Сахалина и Японии) с очагами. Айны издавна добывали животных на Тюленьем: существует легенда о дочери морского бога Саунонну, которая и создала посреди моря этот скалистый остров. Люди ее рода приходили на лодках на остров, заготавливали тюленей и возвращались к родным берегам. Однако тогда добыча шкур и, возможно, мяса и сала была в интересах только местных — в мире про остров забыли на два века.

В 1852 году Тюлений был заново открыт японскими китобоями — к этому времени шкуры котиков стали востребованы во всём мире. Богатое на зверье лежбище стало настоящим рогом изобилия для жадных зверобоев. Слава об этом месте быстро распространилась, в погоне за доходами на острове стали добывать просто невероятное количество шкур — за один сезон убивали до 50–60 тысяч животных разного пола и возраста. Это в два раза больше, чем максимальное количество взрослых котиков, которое мы единовременно наблюдали на всём острове в 2018 году! Очевидно, что настолько радикальное искусственное изъятие зверей из популяции подорвало ее благосостояние, остров посреди моря опустел. Но через 14 лет лежбище частично восстановилось, и к острову хлынул новый поток зверопромышленных шхун.

Для защиты котиков от полного уничтожения в 1871 году русское правительство предоставило остров на 20 лет в аренду американскому торговому дому (вместе с Командорскими островами). По истечении срока остров передали в аренду уже русским промышленникам. С 1905 года, после поражения в Русско-японской войне, Россия уступила остров Японии. К тому времени на Тюленьем оставалась всего 1000 морских котиков, и на добычу установили запрет до 1912 года (поэтому японцы стали браконьерствовать на русских лежбищах — на Командорских островах). В 1945 году Тюлений перешел к СССР, который продолжил промысел котиков.

Постройки на острове во времена промысла возводились перманентно: для добычи большого количества шкур требовалось провести на лежбище несколько месяцев. Слева — летнее помещение для морской команды на острове Тюлений, 1890 год. Справа — хижины наблюдателей на острове Тюлений, 1935 год. Фото из собрания библиотеки города Саппоро — с 1905 по 1945 год остров Тюлений принадлежал Японии и назывался Кайхио-то. В 1945 году остров был обстрелян с американской подводной лодки, и многие постройки были разрушены. Фото с сайта oldsakhalin.ru

В 1960-е годы советские промысловики решили радикально обновить «архитектуру» острова для расширения котикового лежбища. Например, сделали пологие подъемы от пляжа до вершины плато, очистили их от камней. Это и позволило котикам подниматься на плато, где раньше гнездились кайры. Тогда же впервые установили систему заборов, чтобы звери, поднявшись, не падали с обрыва.

Помимо постройки заборов установили дополнительную деревянную площадку (25×10 м) с восточной стороны острова для тех же целей — расширения котикового лежбища. Фото © Г. С. Ким, 1978 год из статьи Ю. А. Вакуленко, 2011. Добыча северного морского котика на острове Тюлений в XX веке

Котиков к тому времени хотели уже не только добывать, но и изучать, поэтому были построены специальные наблюдательные вышки.

Заброшенная наблюдательная вышка в восточной части плато. Раньше к ней шел отдельный коридор из заборов, теперь она недоступна для людей, зато в тени вышки животные охлаждаются в жаркие дни, а в «бассейне» перед ней щенки учатся плавать. Заметна часть пологого подъема и граница между кайровой и котиковой частями плато. Фото © Дина Юсупова, начало августа 2018 года. Экспедиция КФ ТИГ ДВО РАН по изучению ластоногих

Однако такое изменение рельефа привело к изменению численности птиц. Кайрам на северном сглаженном плато оставили лишь небольшой кусочек, который огородили забором, из-за чего их численность упала в 3–4 раза. Но кайры не собирались так просто сдаваться и покидать остров. Они стали заселять новые участки, что повлекло за собой еще одну цепочку преобразований. Кайры заселили восточную часть плато и вытеснили гнездившихся там ранее тупиков-носорогов. Тупики-носороги стали раскапывать для своих нор дерн в густых зарослях колосняка на западном плато, в которых раньше гнездились обыкновенные старики. Подходящих местообитаний для стариков практически не осталось, и на острове гнездилось всего несколько пар. Верхняя часть западного плато, которую покрывали густые заросли крестовника и колосняка, превратилась в голую скалу.

Постепенно спрос на котиковый мех угасал, а вместе с этим и интерес к промыслу. В 2008 году на острове был последний забой. Однако наблюдения за животными и птицами в этом поистине уникальном месте продолжаются: каждое лето на остров приезжает группа ученых. Из когда-то многочисленных советских построек сейчас, помимо наблюдательных вышек, на острове остался трехэтажный дом, где базируются ученые, баня, разрушенная старая гостиница и заброшенные шкурные цеха.

В 2014 году остров потрясло крайне неприятное событие: его разграбили браконьеры. Они привели в полную негодность жилой дом, оставили двери открытыми, в результате чего штормовые ветра выбили окна и снесли часть крыши. Это сказалось и на обитателях острова. В здание попало множество кайр, которые не смогли оттуда выбраться, весь дом заполнился трупами птиц. На берегу было найдено множество мертвых котиков, которых явно пытались разделать. Систему заборов и заграждений на плато разрушили. В результате, котики, не замечая ничего в пылу обычных в сезон размножения битв за территорию, падали с обрыва и погибали. Отсутствие забора позволило котикам проникнуть и на территорию кайр. Птицы покинули свои кладки. Огромное количество яиц было брошено и растоптано, а кайры снова были вынуждены искать себе другие места для отдыха и гнездования.

Котик «насиживает» кайровые яйца, а взрослые кайры ютятся на краю своего плато. Фото сделано после пришествия на остров браконьеров. Фото с сайта sakhalin.info

Позже систему перегородок восстановили, а в 2017 году волонтеры и спасатели МЧС очистили остров от разнообразного мусора. Жизнь на острове вошла в привычное русло. Ежесезонная межвидовая холодная война за территорию продолжается.

Эта фотография сделана в августе: на скалу поднялось уже несколько секачей, самки, появились гаремы, родились щенки. Фото © Дина Юсупова, начало августа 2018 года. Экспедиция КФ ТИГ ДВО РАН по изучению ластоногих

Если на первом фото можно было увидеть только самого отважного секача, забравшегося на скалу и проводящего время в гордом одиночестве, то всего за месяц ситуация радикально изменилась. Котики и их детеныши всё больше теснят кайр и их птенцов. Но и у тех, и у других впереди долгий и трудный путь к морю.

Фото © Дина Юсупова, начало июля 2018 года. Экспедиция КФ ТИГ ДВО РАН по изучению ластоногих.

Дина Юсупова