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Космический лифт между Землей и Луной может стать реальностью

Космический лифт между Землей и Луной может стать реальностью


Согласитесь, сегодня только ленивый не слышал о космическом лифте. Впервые идею подобного сооружения, которое поможет запускать грузы в космос без использования ракет, высказал основоположник отечественной космонавтики Константин Циолковский в 1895 году. Позже, в 1960 году, ленинградский инженер Юрий Арцутанов занялся разработкой этой идеи. Как и французский писатель Жюль Верн, написавший роман о путешествии человека на Луну в 1865 году, Циолковский и Арцутанов опередили свое время. Наши постоянные читатели знают, что создание космического лифта возможно и мы неоднократно об этом писали. Недавно ученые из Кембриджского и Калифорнийского университетов опубликовали исследование, результаты которого гласят, что новая конструкция возведения лифта способна значительно упростить космические путешествия.
Что нужно знать о космическом лифте
Немудрено, что первыми идеей о подобном сооружении заинтересовались научные фантасты. Не секрет, что Чарльз Артур Кларк при написании романа «Фонтаны рая» приезжал за консультацией к Юрию Арцутанову в Ленинград. Конечно, не стоит забывать о том, что то было время расцвета научной фантастики и идей о покорении космоса.
Времена изменились. То, что казалось фантастикой в прошлом веке, век нынешний превращает в реальность. Наверняка вы читали о том, что ученые хотят построить космический лифт к 2050 году. И все же, давайте разберемся что представляет из себя так называемый космический лифт.
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В современном понимании идея космического лифта заключается в том, чтобы специальные автомобили доставляли людей и грузы на поверхность спутника нашей планеты. Для этого потребуется возвести на Луне орбитальную станцию. Основным компонентом этого транспортного средства должен стать прочный тросс, который будет протянут от поверхности Земли до Луны.
Космический лифт между Землей и Луной может стать реальностью

Так может выглядеть космический лифт в представлении художника
По мнению разработчиков японской компании Obayashi, которые заявили о намерении построить космический лифт в течение 30 лет, подобные перевозки будут обходиться намного дешевле, чем использование ракет. Ввиду экономической выгоды, идею космического лифта готовы поддержать многие.
Что предлагают ученые на этот раз
Движимые идеей об уменьшении стоимости космических путешествий, ученые предложили новый тип космического лифта — космическую линию. В своем исследовании ученые описывают, что космическая линия будет «привязана» к поверхности Луны, свисая на геостационарную орбиту вокруг Земли.
Удивительно реальным это предложение делает еще и то, что космическая линия может быть построена из уже существующих материалов, что повышает вероятность легких космических путешествий и, возможно, даже создание орбитальных поселений. Согласитесь, удобно. Ведь вместо того, чтобы запускать ракеты с орбиты, космонавтам нужно будет достичь конечной точки космической линии.
По мнению авторов исследования эта линия станет частью инфраструктуры, очень похожей на раннюю железную дорогу — перемещение людей и предметов пользования по ней намного проще и легче, чем то же путешествие в глубокий космос. Наземные космические лифты были бы слишком обременительны для любого существующего материала — сильное гравитационное притяжение Земли и скорость вращения нашей планеты привели бы к разрыву троса.
Космический лифт между Землей и Луной может стать реальностью

Возможный вид на Землю с космического лифта
Поэтому ученые полагают, что риск катастрофического коллапса снизится, если космическая линия будет привязана только к Луне. По мнению специалистов углеродные нанотрубки станут лучшим материалом для использования при строительстве. Следует отметить, что на данном этапе ученые не учитывали вероятность столкновения космического мусора на околоземной орбите с космической линией.
Если идеи высказанные учеными удастся претворить в жизнь, в будущем человечество будет использовать комическую линию в качестве привязного устройства для орбитальных телескопов, исследовательских центров и других объектов, которые могут зависать в точке Лагранжа — на высоте, на которой расположена Луна, а Земля оказывает равную, но противоположную гравитационной силу.
Пока сложно сказать как все окажется на самом деле. Чем не пища для ума научных фантастов?
01 сентябрь 2019 /
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