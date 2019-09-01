«Хаббл» сфотографировал умирающую звезду в созвездии Ориона

При первом взгляде на это изображение может сложиться впечатление, что оно сделано через микроскоп. Но это не так. На самом деле снимок был получен при помощи одного из самых дорогостоящих космических инструментов в истории человечества — телескопа «Хаббл». Он сфотографировал планетарную туманность NGC 2022.NGC 2022 расположена в созвездии Ориона на расстоянии около 8100 световых лет от Земли. В центре этого огромного космического шара из газа и пыли располагается умирающая звезда. Когда-то, она напоминала наше Солнце. Но со временем звезда полностью исчерпала запасы водородного топлива и начала расширяться, постепенно превращаясь в красного гиганта.Некоторое время постаревшему светилу еще удавалось удерживаться свою раздувшуюся оболочку. Но в какой-то момент звезда приступила к сбросу верхних слоев атмосферы. Мощное ультрафиолетовое излучение ее обнажившегося ядра ионизировало газ и пыль, в результате чего образовалась видимая планетарная туманность.Красота этой фазы звездной эволюции сравнима лишь с ее скоротечностью. Через несколько десятков тысяч лет ядро погибшей звезды остынет и сожмется, превратившись в тусклого белого карлика. Он перестанет излучать достаточно количество ультрафиолета для ионизации сброшенной оболочки. В результате, газовое облако рекомбинирует и станет невидимым.