» » «Хаббл» сфотографировал умирающую звезду в созвездии Ориона

«Хаббл» сфотографировал умирающую звезду в созвездии Ориона

«Хаббл» сфотографировал умирающую звезду в созвездии Ориона


При первом взгляде на это изображение может сложиться впечатление, что оно сделано через микроскоп. Но это не так. На самом деле снимок был получен при помощи одного из самых дорогостоящих космических инструментов в истории человечества — телескопа «Хаббл». Он сфотографировал планетарную туманность NGC 2022.
NGC 2022 расположена в созвездии Ориона на расстоянии около 8100 световых лет от Земли. В центре этого огромного космического шара из газа и пыли располагается умирающая звезда. Когда-то, она напоминала наше Солнце. Но со временем звезда полностью исчерпала запасы водородного топлива и начала расширяться, постепенно превращаясь в красного гиганта.
Некоторое время постаревшему светилу еще удавалось удерживаться свою раздувшуюся оболочку. Но в какой-то момент звезда приступила к сбросу верхних слоев атмосферы. Мощное ультрафиолетовое излучение ее обнажившегося ядра ионизировало газ и пыль, в результате чего образовалась видимая планетарная туманность.
Красота этой фазы звездной эволюции сравнима лишь с ее скоротечностью. Через несколько десятков тысяч лет ядро погибшей звезды остынет и сожмется, превратившись в тусклого белого карлика. Он перестанет излучать достаточно количество ультрафиолета для ионизации сброшенной оболочки. В результате, газовое облако рекомбинирует и станет невидимым.
01 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Хаббл сфотографировал умирающую звезду
Хочу все знать

Хаббл сфотографировал умирающую звезду

Она больше похожа на объект, рассматриваемый через микроскоп, чем через телескоп. Этот округлый объект называется NGC 2022 и похож на водоросль или медузу. ...
«Хаббл» показал Лиловую «медузу», горящую над темной бездной космоса
Хочу все знать

«Хаббл» показал Лиловую «медузу», горящую над темной бездной космоса

Этот завораживающий новый снимок, сделанный при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл»), запечатлел объект, напоминающий медузу (если смотреть на нее сверху),...
Самая холодная туманность
Хочу все знать

Самая холодная туманность

...
Зачем звезды переодеваются
Хочу все знать

Зачем звезды переодеваются

Туманность на фотографии очень напоминает красочный салют на ночном небе. Однако на самом деле перед нами - сброшенная далекой звездой оболочка. От звезды осталось лишь ядро, превратившееся в белого
Туманность Ориона: как увидеть галактическую лабораторию
Хочу все знать

Туманность Ориона: как увидеть галактическую лабораторию

Туманность Ориона — одна из самых красивых и ярких туманностей на небе. Здесь постоянно рождаются новые звезды и планеты. Давайте отправимся в небольшое путешествие и узнаем о ней чуть
Самый большой из известных алмазов
Хочу все знать

Самый большой из известных алмазов

Учёные предполагают, что наше Солнце тоже станет белым карликом, когда погибнет в возрасте 5 миллиардов лет, а ещё через 2 миллиарда лет его ядро также кристаллизуется.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияФотохостинг: что это такое и зачем они нужны?Грязевой вулканВ человеческом неокортексе есть редкий тип нейронов, отсутствующий у шимпанзе и гориллЛетучие мыши в термитникеРазработан новый тип секретных чернилOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируЯчейка Хеле-Шоу


Свежие Статьи
«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

«Хаббл» запечатлел процесс умирания звезды

Опубликованы фото с астероида Рюгу

Опубликованы фото с астероида Рюгу

Что находится между галактиками?

Что находится между галактиками?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+