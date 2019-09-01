Космический телескоп Джеймса Уэбба собран на 100%

Инженеры объединили обе части космического телескопа Джеймса Уебба, стоимостью 9,7 миллиардов долларов. Его запуск запланирован на март 2021 года, сообщили 28 августа представители НАСА.«Сборка телескопа и его научных приборов, солнечного щита и космического корабля в одну обсерваторию стала невероятным достижением всей команды Уэбба», - говорится в заявлении руководителя проекта Билла Охса из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. «Эта веха символизирует усилия тысяч преданных своему делу людей на протяжении более 20 лет в НАСА, Европейском космическом агентстве, Канадском космическом агентстве, Northrop Grumman и остальных наших промышленных и научных партнеров».Последние работы проводились в Редондо-Бич, Калифорния, на объектах Northrop Grumman, главного подрядчика компании Уебба.С помощью крана инженеры осторожно опустили элемент телескопа, который состоит из оптического и научного оборудования, на корпус космического корабля. Сложный складной солнцезащитный экран Уэбба, задачей которого будет обеспечение охлаждения инструментов телескопа во время работы, уже подключен к сегменту космического корабля.После команда соединила две половины механически. По словам представителей НАСА, техническим специалистам еще предстоит выполнить, а затем проверить электрические соединения между деталями.Этот момент ждали долгие годы. Миссия космического телескопа Уебба претерпела ряд задержек и перерасход средств. С 2009 года цена проекта выросла почти вдвое, а его целевая дата запуска была перенесена почти на 7 лет.Но, по словам представителей НАСА, огромный научный потенциал телескопа перекрывает всю эту тяжелую работу и борьбу. Мощный Уебб, оптимизированный для рассматривания Вселенной в инфракрасном свете, позволит астрономам ответить на некоторые из самых больших космических вопросов, как только начнет работать в точке Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля примерно в 1,5 млн. км. от Земли.Исследователи будут использовать обсерваторию для поиска признаков жизни в атмосферах близлежащих экзопланет, а также для изучения образования первых звезд и галактик Вселенной около 13,5 миллиардов лет назад.