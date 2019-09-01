Тайна ветров Сатурна начинает раскрываться

Новое исследование утверждает, что внутреннее пространство Сатурна течет как мед из-за магнитного поля, которое может помочь разгадать загадку того, почему мощные ветры планеты останавливаются на глубине 8500 км.В отличие от Земли, у Сатурна нет твердой поверхности. Это газообразная планета, состоящая в основном из плавно перемещающихся водорода и гелия. Сильные ветры образуют полосы на внешней стороне Сатурна – похожие на те, что у Юпитера, но менее резкие.По словам соавтора исследования, доктора Навида Константину из Австралийского национального университета (АНУ), космическая миссия Кассини дала представление о том, что происходит под облачными вершинами Сатурна.«В конце своей миссии Кассини погрузился в Сатурн и провел подробные измерения гравитационного поля планеты», - сказал он. «Измерения показали, что эти струйные потоки проходят на глубину около 8500 км Сатурна, что составляет примерно 15 процентов расстояния до центра планеты».Исследование может помочь разгадать тайну того, почему струи Сатурна останавливаются на определенной глубине.«Глубоко в Сатурне, где высокое давление, газ становится жидкостью, которая проводит электричество и на него сильнее воздействует магнитное поле планеты», - сказал он. «Токопроводящая текучая жидкость изгибает или искажает магнитное поле. Мы показали, что искажение магнитного поля делает жидкость более вязкой, как мед».Теоретическая модель команды показывает, что этот вязкий эффект от магнитного поля может быть причиной того, что струйные потоки останавливаются на глубине 8500 км.«Тайны того, что происходит внутри Сатурна и других газовых гигантов в нашей Солнечной системе, начинают постепенно раскрываться», - считает доктор Константину. «Наши результаты дают многообещающий способ интерпретации данных от планетарных миссий и предлагают лучшее понимание планет в Солнечной системе и за ее пределами».Исследование провели доктор Константину из Научной школы наук о Земле АНУ и доктор Джеффри Паркер из Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса.Результаты опубликованы в журнале Physical Review Fluids.