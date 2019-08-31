Наш мир — место настолько удивительное, что непонятно, зачем выдумывать монстров, единорогов и прочих чудищ. Достаточно один раз внимательно посмотреть на многообразие видов на нашей планете, чтобы понять, насколько же изобретательна эволюция. Согласитесь, чего стоит одна только шея жирафа. Но если обратить свой взор на небо и хорошенько вооружиться современными инструментами, можно выяснить, что мы находимся в бесконечной Вселенной в окружении других небесных тел. Внимательный наблюдатель, например астрономы из университета Цюриха, заметит, что миллиарды лет назад Юпитер поглотил планету в 10 раз больше Земли. Но как такое возможно?Как и почему происходит столкновение планет?Итак, Вселенная родилась 13,8 миллиардов лет назад вследствие Большого взрыва. Благодаря гравитационному взаимодействию образовались пылевые и газовые облака, из которых сформировались звезды, а вокруг них планеты. В дальнейшем звезды сгруппировались в системы и появились галактики. А их сегодня только в наблюдаемой Вселенной насчитывается порядка двух триллионов. Это значит, что количество разнообразных небесных объектов настолько велико, что столкновения между ними попросту неизбежны. Даже черные дыры сталкиваются друг с другом, в результате производя гравитационные волны. Кстати, в нашем Telegram-чате часто обсуждают природу черных дыр, присоединяйтесь!По оценкам специалистов, на формирование нашей Солнечной системы ушло около 700 миллионов лет. В масштабах Вселенной, это, конечно, ерунда. Однако, даже за это время в пределах нашего космического дома многое произошло. Около 4 млрд 600 млн лет назад, когда Солнечная система только-только родилась, в ней было намного больше планет, чем сегодня. Скорее всего, между Юпитером и Нептуном был еще один газовый гигант. Ученые считают так благодаря компьютерной симуляции. Согласно программе, эта планета была вытолкнута из нашей системы из-за гравитационного влияния своих немаленьких соседей.Планеты Солнечной системыТакже ученые не исключают, что рядом с Солнцем находилась еще одна планета, по своим размерам схожая с Марсом. Вероятно, это небесное тело столкнулось с Землей, а от осколков, которые выбросило в околоземное пространство, образовалась Луна. Таким образом, столкновение планет на ранних этапах формирования звездных систем — обычное явление. При столкновении таких планет, как наша, то есть каменистых, два небесных тела сливаются в одно, а из осколков формируются спутники.Как Юпитер «съел» планетуСогласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, Юпитер мог разрушить огромную планету в первые годы ее существования. Речь идет о потенциальном лобовом столкновении газового гиганта с новорожденной планетой, которая на тот момент находилась в процессе своего формирования. Размеры этой планеты в 10 раз превосходят размер Земли. По мнению исследователей из университета Цюриха, подобное столкновение может объяснить природу ядра Юпитера.Зонд NASA Juno на фоне ЮпитераВпервые известно о том, что у газового гиганта «нечеткое» ядро, стало благодаря космическому зонду NASA Юнона, который с 2016 года приближается к планете-гиганту. Помимо потрясающих фотографий, зонд собрал огромное количество информации о ядре Юпитера.Ранее считалось, что ядро Юпитера состоит преимущественно из камня и льда. А благодаря данным Юноны исследовательская группа смогла определить, что в ядре газового гиганта присутствуют более легкие элементы, такие, как гелий и водород. А вот реального и различимого барьера между ядром Юпитера и окружающими его слоями нет.Ведущий автор исследования Шан-Фей Лю пришел к выводу, что объяснить подобные странности ядра Юпитера может некое колоссальное событие, которое всколыхнуло ядро. В ходе исследования ученые создали тысячи компьютерных симуляций и обнаружили, что быстрорастущий газовый гигант мог нарушить орбиты протопланет, которые находились поблизости в то время. В результате исследовательская группа обнаружила, что существует 40% вероятности того, что Юпитер поглотил одну из близлежащих планет.Если все было именно так, то подобное столкновение должно было разрушить ядро газового гиганта, в следствие чего тяжелые элементы ядра смешались бы с более легкими компонентами окружающих ядро слоев.Похоже, результаты этого исследования означают, что если бы не Юпитер, наша Солнечная система выглядела бы совсем иначе. А вы как думаете, какими были бы соседние планеты?