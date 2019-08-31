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Столкновение Юпитера с кометой в 1994 году
Комета Шумейкеров-Леви упала на Юпитер в 1994 году. Еще до падения комету разорвало гравитацией планеты-гиганта и на Юпитер в итоге упал 21 крупный фрагмент. Шоу продолжалось с 16 по 21 июля 1994 года.
31 август 2019 /
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