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Столкновение Юпитера с кометой в 1994 году

Столкновение Юпитера с кометой в 1994 году


Комета Шумейкеров-Леви упала на Юпитер в 1994 году. Еще до падения комету разорвало гравитацией планеты-гиганта и на Юпитер в итоге упал 21 крупный фрагмент. Шоу продолжалось с 16 по 21 июля 1994 года.
31 август 2019 /
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