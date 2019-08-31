У Юпитера появилось 5 новых спутников

Красавец Юпитер на сегодняшний день является настоящим рекордсменом по количеству спутников. У этой необычной планеты их целых 79 — существенно больше, чем у остальных в Солнечной системе! В начале 2017 года у планеты-гиганта были обнаружены целых 5 новых лун. Названия для них были выбраны далеко не сразу, а только спустя 2 года. Как же назвали новоявленные луны и почему ученые тянули так долго? В этой статье ответим на все возникшие вопросы.Сколько спутников у Юпитера?Несмотря на то, что в настоящее время у Юпитера существует целая свита из почти 80 спутников разных форм и размеров, самыми известными лунами планеты-гиганта считаются Ганимед, Каллисто, Ио и Европа. Каждый из этих спутников по-настоящему уникален. Так, Ганимед считается самой большой луной в Солнечной системе, Каллисто и Европа содержат в себе подледные океаны, а Ио считается самым взрывоопасным местом среди всех планет и спутников нашей звездной системы.Живописная Ио — самый взрывоопасный объект Солнечной системы75 остальных спутников Юпитера, среди которых затесались и 5 новых членов огромной юпитерианской семьи, больше похожи не на полноценные спутники, а на захваченные планетой астероиды, которые пытались попасть во внутреннюю часть Солнечной системы, но так и не смогли это сделать из-за огромного притяжения Юпитера. Среди малых спутников планеты чаще всего выделяются Амальтея, Адрастея и Метида, которые, хотя и имеют весьма неправильную форму, выделяются на фоне остальных своими несколько большими размерами.Примерное изображение спутника Юпитера Амальтеи, названной в честь древнегреческой козы, вскормившей своим молоком младенца Юпитера-ЗевсаКак выглядят 5 новых спутников Юпитера?Несмотря на то, что все юпитерианские луны по традиции должны быть названы в честь персонажей из греческой или римской мифологии, астрономы из Института Карнеги решили организовать публичный конкурс, по итогам которого можно было бы определиться с названиями новооткрытых спутников. Конкурс не отменяет традиции. Согласно правилам, все юпитерианские луны должны быть названы в честь потомков или жен Зевса или Юпитера. В списке ограничений также можно было увидеть, что спутники нельзя было называть именами, содержащими в себе более 16 символов или же какие-либо оскорбительные слова на современных языках мира.В конце концов, команда исследователей остановилась на пяти именах, которые были недавно одобрены Международным астрономическим союзом (МАС). Новые имена спутников Юпитера звучат как Пандия, Эрса, Эйрин, Филофрозина и Эвфема. Размеры лун варьируются от 1 до 3 километров в ширину, причем Пандия является самой большой среди них.Пандия (ранее S/2017 J4) является “дочерью Зевса и богини Луны Селены”, а также “богиней полнолуния и сестрой Эрсы”, согласно пресс-релизу.Пандия — неплохое название для спутника планеты-гигантаЭрса (ранее S/2018 J1) является “сестрой Пандии, а также дочерью Зевса и богини Луны Селены”Эйрин (ранее S/2003 J5) была богиней мира и дочерью Зевса и Фемиды.Эйрин — типичный захваченный Юпитером астероид неправильной формыФилофросина (ранее S/2003 J15) представляла из себя дух гостеприимства и доброты, в свое время являлась внучкой Зевса и сестрой Евфимы.Евфима (ранее S/2003 J3) являлась духом похвалы и хорошего предзнаменования, а кроме того была внучкой Зевса и сестрой Филофрозины.Согласно древнегреческой мифологии, Евфима была внучкой Зевса. Спустя пару тысяч лет ее именем стали называть притянутый Юпитером астероидКстати говоря, может быть у вас тоже есть свои оригинальные идеи имен для новых спутников Юпитера? Поделитесь ими в нашем Telegram-чате.Что ж, пожалуй, новым юпитерианских спутникам несказанно повезло, что в древнегреческой и древнеримской мифологии осталось так много подходящих имен. Так же, как и в том, что Зевс в свое время был довольно-таки любвеобильным парнем, обеспечившим настоящее богатство современным астрономам в плане подходящих названий для планет и спутников Солнечной Системы.