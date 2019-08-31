Почему нам снова нужно вернуться на Венеру?

Венера — вторая по удаленности от Солнца планета и ближайшая соседка Земли. Несмотря на то, что Венера носит имя древнеримской богини любви и плодородия, под толстой атмосферой планеты скрывается настоящий ад: средняя температура на поверхности этого небесного тела составляет рекордные 460 градусов, что делает планету самым горячим объектом Солнечной системы. Несмотря на этот факт, именно Венера стала главной целью для проведения первых межпланетных исследований таких космических аппаратов, как «Маринер-2» и «Венера-7». Спустя почти 50 лет затишья, ученые вновь хотят вернуться на адскую планету.Почему Венера так отличается от Земли?Земля и Венера очень похожи. Оба небесных тела примерно одного размера, сделаны из одного и того же материала, вращаются вокруг одной и той же звезды и даже обладают толстой атмосферой, однако на этом их сходства заканчиваются. Венеру по праву можно назвать злой сестрой Земли, так как всем, кто окажется на этой планете, грозит немедленная гибель.Интересная гипотеза: Венера превратилась в адскую планету из-за приливов древних океановДля инопланетного астронома, находящегося на расстоянии многих световых лет и наблюдающего Солнечную систему в телескоп, Венера была бы практически неотличима от нашей собственной планеты.Так как же получается, что две планеты, столь похожие по положению, строению и составу, могут оказаться настолько разными? Этот вопрос имеет очень долгую историю, чем и мотивирует создание многочисленных космических экспедиций по исследованию Венеры. Если ученые смогут понять, почему Венера оказалась такой, какой она является сейчас, у нас будет лучшее понимание того, является ли планета, подобная Земле, правилом или исключением из законов Вселенной.Как вы считаете, сможем ли мы однажды изменить климат Венеры? Давайте попробуем обсудить этот вопрос в нашем Telegram-чате.Всегда ли Венера была горячей?Когда-то Венера могла быть очень похожа на ЗемлюСовременный научный взгляд на Венеру утверждает, что в какой-то момент в прошлом на планете было гораздо больше воды, чем предполагает сегодня ее сухая атмосфера – возможно, там были даже океаны. Но по мере того, как солнце становилось все горячее и ярче, температура поверхности Венеры повышалась, испаряя все океаны и моря. С еще большим количеством водяного пара в атмосфере, планета вошла в безудержное тепличное состояние, от которого она так и не смогла оправиться.Подобный взгляд на Венеру в качестве влажного мира является всего лишь гипотезой. Планетологи до сих пор точно не знают, что заставило Венеру так сильно отличаться от Земли. Несмотря на близость этого горячего мира, мы знаем о Венере меньше, чем о других планетах внутренней Солнечной системы. Отчасти это происходит потому, что для исследования атмосферы и поверхности планеты исследователи нуждаются в высокопрочном оборудовании и первоклассной технике, способной выдержать не только высокую температуру на планете, но и колоссальное атмосферное давление, которое в 92 раза больше земного.Венера — самая горячая планета Солнечной системыЛетали ли люди на Венеру?Несмотря на то, что на протяжении почти 40 лет человечество гораздо больше интересовалось Марсом, чем Венерой, так было далеко не всегда. Когда-то планета была настоящей любимицей планетарных исследований: между 1960-ми и 1980-ми годами на вторую от Солнца планету было отправлено около 35 миссий. Первые изображения, полученные с поверхности этого горячего мира, были отправлены с советского посадочного модуля «Венера 9» после его приземления в 1975 году. Но последней миссией, запущенной на Венеру, стала миссия «Магеллан», успешно начатая NASA в 1989 году. Этот космический аппарат успел запечатлеть почти всю поверхность Венеры с помощью радара до своей запланированной гибели в атмосфере планеты в 1994 году.Будут ли новые космические аппараты исследовать Венеру?За последние несколько лет NASA предложила несколько вариантов экспедиций, направленных на изучение Венеры. Одним из самых перспективных стало предложение направить к Венере миссию Dragonfly, которая изначально планировалась для путешествия к далекому спутнику Сатурна — Титану.Другие рассматриваемые миссии включают в себя одну из миссий Европейского Космического Агентства, которая направлена для картографирование поверхности с высоким разрешением, а также планы Роскосмоса по размещению посадочного модуля на поверхности Венеры.Фотографии поверхности Венеры, сделанные 1 марта 1982 года модулем Венера-13Примерно через 30 лет после того, как NASA установило курс на нашего адского соседа, будущее в области исследования Венеры выглядит довольно многообещающим. Однако даже размещение радиолокационного орбитального аппарата или даже долгоживущего посадочного модуля не решат всех выдающихся загадок этой «горячей штучки».Для того, чтобы наконец-то понять природу того, как и почему Венера стала самой горячей планетой в Солнечной системе, космических агентствам будущего придется создать полномасштабную программу исследований. Результаты полученных данных помогут нам лучше понять то, как может развиваться мир размером с Землю, когда он находится близко к своей звезде. Кроме того, на примере Венеры, мы сможем представить себе и судьбу нашей собственной планеты.