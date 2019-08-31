Ученые в деталях воссоздали трагедию семьи, погибшей в Ярославле во время нашествия Батыя

Специалисты Института археологии (ИА) РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) смогли в деталях воссоздать последние мгновения жизни семьи из Ярославля, в полном составе погибшей при разорении города татаро-монголами. Четыре близких родственника, убитых воинами хана Батыя рядом со своей усадьбой зимой 1238 года, были спешно погребены только спустя несколько месяцев. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ИА РАН."Ученые из Института археологии РАН и МФТИ доказали близкое генетическое родство между погребенными в одном из массовых захоронений жертв захвата Ярославля армией Батыя в 1238 году. Изучая останки 15 погребенных в захоронении на территории древней усадьбы, антропологи предположили, что трое из них принадлежат членам одной семьи. Генетический анализ установил генетическое родство по аутосомным маркерам и по митохондриальной ДНК, как ранее и предполагалось по данным археологии и антропологии", - говорится в сообщении.В русских летописях Ярославль упоминается в ряду городов, разоренных Батыем во время похода на Владимиро-Суздальское княжество в начале XIII века. Однако реальные масштабы трагедии открылись совсем недавно. В 2005 году начались охранные раскопки перед восстановлением Успенского собора, построенного в начале XIII века и взорванного в 1937 году. Менее чем за пять лет в Ярославле, о разгроме которого ничего не говорилось в летописях, было найдено самое большое число могил - девять массовых погребений и более 300 захоронений людей, умерших насильственной смертью. Предыдущие исследования доказали, что эти люди погибли в результате разорения города войсками Батыя в феврале 1238 года.Убиты и брошены: Батыево нашествие в истории ярославской семьи"Мы смогли воссоздать не только общую картину гибели города в 1238 году, но и увидеть трагедию отдельной семьи. Благодаря генетическому анализу мы смогли установить точное родство и выяснили, что в одном из захоронений находились останки семьи из трех поколений. По данным антропологов, это были бабушка старше 55 лет, ее дочь 30-40 лет и внук - молодой мужчина около 20 лет. Важно, что археологи и антропологи предполагали это родство, а генетики смогли его подтвердить - это то, что делает нашу науку более достоверной и дает возможность с большей уверенностью говорить об истории и быте начала XIII века", - приводятся в документе слова руководителя охранных раскопок в Ярославле, замдиректора ИА РАН Аси Энговатовой.Она отметила, что одно из массовых захоронений находилось в самом центре ярославского Детинца. "Погребение явно прошло без соблюдения обряда и явно было санитарным. Похороненные в яме мужчины, женщины и дети - всего 15 человек - находились в различных позах, многие из погребенных имели признаки насильственной смерти: на костях были обнаружены травмы, нанесенные колющими и рубящими предметами. Среди останков были найдены личинки мух - именно они и свидетельствовали о сильном разложении тел. Эти люди были убиты, довольно долго лежали в снегу, а в конце мая - начале июня тела закопали в яме рядом с усадьбой, где, вероятно, они жили", - сказала Энговатова на Международной научной конференции "VIII Алексеевские чтения" в Москве.Изучение останков в этом захоронении дало основание предполагать, что часть из них могла принадлежать родственникам."Специалисты МФТИ во главе с руководителем Лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики Харисом Мустафиным и Ириной Альборовой провели комплексное молекулярно-генетическое исследование останков восьми погребенных: очистили археологические образцы костей и зубов от загрязнений, измельчили их до состояния костной муки и выделили палеоДНК. Исследования идентифицировали одни и те же мутации митохондриальной ДНК у трех индивидов, а исследования по аутосомным маркерам ДНК позволили определить не только родство, но и степень близости родства. Также была выявлена одна и та же митохондриальная линия с индивидом из соседнего захоронения, указывающая на возможное родство по материнской линии", - говорится в сообщении.Генетические исследования подтвердили родство троих из них: вероятно, это были члены одной семьи, скорее всего зажиточной и обладавшей высоким социальным статусом."Это подтверждается археологическим местонахождением самой усадьбы в центре Кремля, составом археологических находок внутри усадьбы. Там даже была найдена одна вислая печать. Именно эта семья могла жить в богатой усадьбе, которая была раскопана археологами в трех метрах от погребения", - указала Энговатова.