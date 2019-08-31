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У людей обнаружили мутацию позволяющую меньше спать

У людей обнаружили мутацию позволяющую меньше спать


Американские учёные обнаружили мутировавший ген ADRB1, благодаря которому его носители высыпаются не за восемь, а за шесть часов. Дальнейшее изучение особенностей этого гена может привести к созданию новых видов лекарств для профилактики нарушений сна, отмечают специалисты.

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выяснили, что мутировавший ген ADRB1 отвечает за продолжительность и качество сна. Обладатели этой версии гена могут спать в среднем на два часа меньше, чем обычные люди, и при этом высыпаться.Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.



Человек спит в среднем около восьми часов в сутки. Хронический недосып приводит к развитию ряда опасных болезней, отмечают учёные из UCSF. Американские учёные решили исследовать генетические особенности людей, которым достаточно спать всего шесть часов в сутки. Специалисты изучили последовательность ДНК нескольких членов одной семьи, обладающих такой способностью. В результате у гена ADRB1 был выявлен механизм влияния на процессы сна и бодрствования.



В ходе лабораторных исследований учёные выяснили, что мутировавший ген кодирует одноимённый белок ADRB1 (β1-адренорецптор) и активизирует нейроны мозга, которые позволяют спать меньше и при этом высыпаться.


«Это исследование знаменует собой волнующий новый рубеж, преодолевая который мы изучаем сложное устройство сетей головного мозга, а также различные виды нейронов, отвечающих за сон и бодрствование», — утверждает один из авторов исследования, невролог UCSF Луис Птачек.

Затем исследователи провели ряд экспериментов на мышах. Грызуны с мутировавшим геном ADRB1 также стали спать меньше, чем обычные мыши, и прекрасно высыпались.



Учёные признают, что исследование изменённого гена на грызунах не даёт полной картины, поскольку циркадные ритмы сна людей и грызунов различны, к тому же человеку свойственно действовать наперекор своим биологическим потребностям — не спать по ночам или, например, пить кофе. Также исследователи отмечают, что изученный ADRB1 — лишь один из многих генов, влияющих на физиологию сна, и впереди их ждёт много сложной работы.



Американские неврологи уверены, что дальнейшие исследования приведут к прикладным разработкам — созданию лекарств, нормализующих процессы сна и бодрствования.

31 август 2019 /
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