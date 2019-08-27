Законы мироздания

Многие люди считают, что вселенная не мёртвое пространство. Она живёт по своим законам, у неё есть определённая личность. Хотите верьте, хотите нет, но это дело каждого из вас. Но многие люди считают, что во вселенной есть определённые законы. Они порабощают все процессы, которые происходят в нашем мире. На протяжении многих столетий представления человечества о глобальном окружении претерпевали серьёзные изменения. И в настоящее время данный вопрос тоже не остаётся незамеченным.

Секреты мирозданиявсегда привлекали людей. Последние - стремилось и раньше и сейчас стремятся раскрыть эти секреты. Вселенная - это одно из древнейших понятий, которое люди описывают словами, такими как пространство, время, мир, вселенная и прочие.

Одним из значимых вопросов, которые ищет человечество, является появление мира, человека, который там находится. Мы мало знаем о начале мироздания. Религия и наука, объясняет это совершенно по-разному, опираясь на определённые факторы, не предоставляя конкретного и точного объяснения этого процесса. Людям также интересно, какое место мы занимаем в этом глобальном пространстве.

В сознании и в подсознании человечества этот мир напоминает дом, в котором мы находим всё, что знаем. И поэтому в своих попытках понять вселенную, каждый из нас строит свои теории. Некоторые утверждают, что именно их версия верна. Однако это всего лишь теории.

С самого начала люди стремились представить форму этой вселенной, в которой мы живём. В какой-то период это был плоский диск на спинах китов. А современные учёные полагают, что фактором, который вызвал возникновение вселенной, является взрыв прото-материалов. Верующие, причём различных религиозных кругов представляют процесс мироздания абсолютно по-другому. Есть много версий. Однако доподлинно о том, как возникла вселенная, мы до сих пор и понятия не имеем. Теория, в которую верит тот или иной человек, напрямую зависит от уровня его образования, вероисповедания, интересов, мировоззрения и индивидуальных потребностей.

Теории мироздания настолько многообразны, что их изучение заняло бы много месяцев или даже лет. В связи с этим и был установлен критерий, позволяющий оценить ту или иную идею мира, в котором мы живём. Это довольно просто. Чем больше вселенная соответствует построенной в сознании людей реальности, тем она ближе к истине.