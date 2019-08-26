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Модные женские свитшоты

Не так давно свитшот вторгся в мир моды, однако в скором времени стал эксклюзивным атрибутом гардероба для тех модниц, которые предпочитают молодёжный образ и ведут активную жизнь. Выделяется среди всех похожих предметов одежды своими нестандартными цветными принтами и иллюстрациями. Эта оригинальная вещь понравилась как подросткам, так и голливудским звездам. Так с чем же носить женскую толстовку, чтобы быть самой стильной?

Эта полуспортивная одежда, на самом деле, очень распространенная, благодаря своим оригинальным образам. Изображения героев мультфильмов, различные логотипы и надписи, работы современных художников и даже мировые шедевры живописи во всем мире всё это можно увидеть на этой одежде.

Для производства свитшотов используется толстый трикотаж, иногда изолированный с помощью бархата и прочих волокон. Также он бывает украшен различными декорами, логотипами университетов и школ, элементами пэчворка и принтами.

Характерные особенности свитшотов включают следующие:

  • отсутствие пуговиц, застёжек, молний;
  • круглый вырез;
  • резинка или её имитация на воротнике, поясе и манжетах;
  • рукава реглан;
  • свободный крой.

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Выбирая подходящее изделие, следует обратить внимание не только на дизайн, но и на особенности вашего телосложения и даже возраста. Поэтому ювенильные варианты с яркими принтами не подойдут в офисе, но они идеально подходят для развлечения с друзьями или совершения покупок.

Дамам среднего возраста следует обратить пристальное внимание на классические модели ограниченных расцветок, наиболее яркой из которых будет оригинальная деталь кроя или аксессуары. Модели с вертикальными вставками контрастных расцветок или текстур подойдут для полных девушек. Молоденькие модницы могут выбрать яркие модели с деликатным принтами.

Таким образом, свитшот может быть превращена в действительно универсальную одежду на все случаи жизни. Итак, купите хотя бы две или три модели и комбинируйте их с вещами в вашем гардеробе: они помогут вам выглядеть элегантно и стильно по любому случаю!

26 август 2019 /
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