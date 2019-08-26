Преимущества VPS сервера

VPS является промежуточным решением и удачной средой для клиентов, у которых уже есть несколько ресурсов общего хостинга, а выделенный сервер - довольно дорогостоящая покупка для них.

Основные отличия и положительные особенности VPS включают следующее:

Доступ к серверу с правами администратора: это даёт возможность настроить ПО под себя, полный доступ по SSH. Эта опция не предоставляется с общими тарифами хостинга.

Гарантированные назначенные ресурсы, несмотря на то, что физический сервер распределяется между пользователями VPS, объём дискового пространства, ОЗУ и процессора узаконен таким образом, что ресурсы использует лишь владелец VPS. В целом клиент владеет своим виртуальным пространством и не имеет зависимости от «соседей» сервера.

Личный IP-адрес вашего веб-ресурса, предоставляемый арендатору VPS, по сравнению с тем, что все «резиденты» сервера имеют одинаковый IP-адрес.

Широкий диапазон параметров VPS даёт возможность оптимизировать отдельные проекты.

Нет ограничений на число сайтов, базы данных MySql, FTP-соединения, почтовые ящики. В виртуальном хостинге эти возможности ограничены.

Возможность переноса ваших сайтов на один, без дополнительных настроек.

Опция перезапуска VPS.

Больше информации вы можете почитать в специализированных источниках.

Во-первых, виртуальные серверы подходят для многих посещаемых веб-проектов, включая интернет-магазины, которые имеют несколько параметров общего хостинга. Кроме того, VPS способствует созданию большого количества почтовых ящиков и баз данных, что предоставляет удалённый - для всех сотрудников большой компании. Помимо того, если вы планируете перепродажу, то можете арендовать VPS и разместить клиентские сайты в ресурсах. VPS имеет гарантированные личные ресурсы и, как следствие, высокую надёжность.

Как видите, есть много причин для покупки VPS-сервера. В специализированной компании предлагают тарифы на выбор с различными спецификациями. Круглосуточная техническая поддержка поможет вам настроить и установить любое программное обеспечение на вашем VPS.