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Преимущества VPS сервера

VPS является промежуточным решением и удачной средой для клиентов, у которых уже есть несколько ресурсов общего хостинга, а выделенный сервер - довольно дорогостоящая покупка для них.

Основные отличия и положительные особенности VPS включают следующее:

  • Доступ к серверу с правами администратора: это даёт возможность настроить ПО под себя, полный доступ по SSH. Эта опция не предоставляется с общими тарифами хостинга.
  • Гарантированные назначенные ресурсы, несмотря на то, что физический сервер распределяется между пользователями VPS, объём дискового пространства, ОЗУ и процессора узаконен таким образом, что ресурсы использует лишь владелец VPS. В целом клиент владеет своим виртуальным пространством и не имеет зависимости от «соседей» сервера.
  • Личный IP-адрес вашего веб-ресурса, предоставляемый арендатору VPS, по сравнению с тем, что все «резиденты» сервера имеют одинаковый IP-адрес.
  • Широкий диапазон параметров VPS даёт возможность оптимизировать отдельные проекты.
  • Нет ограничений на число сайтов, базы данных MySql, FTP-соединения, почтовые ящики. В виртуальном хостинге эти возможности ограничены.
  • Возможность переноса ваших сайтов на один, без дополнительных настроек.
  • Опция перезапуска VPS.

Больше информации вы можете почитать в специализированных источниках.

Во-первых, виртуальные серверы подходят для многих посещаемых веб-проектов, включая интернет-магазины, которые имеют несколько параметров общего хостинга. Кроме того, VPS способствует созданию большого количества почтовых ящиков и баз данных, что предоставляет удалённый - для всех сотрудников большой компании. Помимо того, если вы планируете перепродажу, то можете арендовать VPS и разместить клиентские сайты в ресурсах. VPS имеет гарантированные личные ресурсы и, как следствие, высокую надёжность.

Как видите, есть много причин для покупки VPS-сервера. В специализированной компании предлагают тарифы на выбор с различными спецификациями. Круглосуточная техническая поддержка поможет вам настроить и установить любое программное обеспечение на вашем VPS.

26 август 2019 /
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