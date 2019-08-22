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Маккензия


Маккензия

На рисунке изображено животное Mackenzia costalis, жившее в середине кембрия. В начале кембрийского периода произошел взрыв биоразнообразия типов животных (см. Членистоногие подтверждают реальность кембрийского взрыва, «Элементы», 17.11.2013), поэтому каждый найденный вид ископаемых того времени вызывает особый интерес и может помочь пролить свет на ранние этапы макроэволюции.

M. costalis — представитель фауны сланцев Бёрджес. Останки маккензий были открыты американским палеонтологом Чарлзом Уолкоттом в 1911 году среди богатых разными кембрийскими окаменелостями пластов филлоподов (см. phyllopod bed). Родовое название дано в честь горы Маккензи (Mount Mackenzie, Британская Колумбия), расположенной к югу от месторождения этих ископаемых животных. В свое время маккензии, похоже, были весьма редки, так как в основном слое пласта филлоподов было найдено всего 14 образцов, что составляет менее 0,03% его фауны.

В систематическом положении маккензий консенсус имеется лишь в их отнесении к типу стрекающих, как это сделал еще первооткрыватель. В 1989 году английский палеонтолог Саймон Конвей Моррис (Simon Conway Morris) выдвинул гипотезу, что маккензий также можно рассматривать как потомков эдиакарской биоты, а Р. Дженкинс (R. J. F. Jenkins) — что несмотря на отсутствие щупалец маккензия может быть близка к актиниям. А существование таких современных актиний, как Limnactinia nuda, потерявших свои щупальца, но отрастивших взамен огромные стрекательные клетки, делает это предположение довольно правдоподобным. Также иногда маккензий сближают с другими похожими ископаемыми, например инариями.

Тело окаменелых маккензий удлиненное, цилиндрическое, без явных придатков или расширений, почти постоянной ширины, с тупыми концами. Найденные особи имеют длину от 25 до 158 мм, в среднем — 86,5 мм. У тех, что короче 100 мм, ширина прямо пропорциональна длине, у более длинных ширина почти не растет (что отражает, предположительно, бoльшую посмертную растянутость) и сильно варьирует, указывая, по всей видимости, на способность к мышечному сокращению. На поверхности тела заметны восемь–десять продольных слегка приподнятых полос. Уолкотт полагал, что живые маккензии не были поперечно округлыми, а эти полосы были значительными выпуклостями или гребнями, уплощившимися при окаменении. В дальнейших исследованиях это подтвердилось тем, что у некоторых экземпляров дистальный конец имеет лопастную форму, куда могли сходиться эти гребни. На проксимальном конце тела мог быть заякоривающий орган — так интерпретируется структура, имеющаяся лишь у одного образца: отросток, соединенный с остальным телом узким стебельком. Вероятно, это был втягивающийся прикрепительный диск.


Маккензия

Маккензия

Фотографии двух сторон пластинки с образцом, прикрепленным нижней частью к раковине брахиопода (возможно, Diraphora bellicostata). В середине — препараты в прямом свете, по краям — в поляризованном. Высота животного — 133 мм. Фото © Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum с сайта burgess-shale.rom.on.ca


Наиболее заметные однозначные особенности внутреннего строения — это светоотражающие нити, которые интерпретируется как расширение стенки тела во внутреннюю полость подобно септам коралловых полипов. Еще заметна линзообразная вытянутая структура, расположенная либо в стороне предполагаемого ротового отверстия, либо в средней части тела. Возможно, это остатки желудка.

Маккензия, как упомянуто выше, не обладала щупальцами или другими очевидными хватательными приспособлениями, а в окаменелостях не идентифицированы какие-либо остатки пищи, которые могли бы свидетельствовать о ее предпочтениях. Она была бентосным сидячим организмом, на что указывает и отсутствие каких-то явных приспособлений для плавания. При таком образе жизни вероятны некоторые виды хищничества либо фильтрация воды. Например, можно предположить, что резкие сокращения мышц позволяли всасывать проплывающих жертв в центральную пищеварительную полость. Или мерцательные тракты могли создавать циркуляцию окружающей воды, что вызывало оседание пищевых частиц вблизи рта либо на поверхности тела, а затем эти частицы направлялись ресничками в рот.

Большинство образцов свободны от какого-либо прижизненного субстрата, но у некоторых на проксимальном конце есть небольшое скопление скелетных обломков, как правило спикул губок и брахиопод, — вероятно, это мусор в месте прикрепления маккензий. А другие прикреплены к стеблям каких-то иглокожих — это вряд ли случайное соединение окаменелостей из-за редкости обоих в сланцах Бёрджес.

Изображение (реконструкция маккензии) © Phlesch Bubble, Royal Ontario Museum с сайта burgess-shale.rom.on.ca. На сайте также можно посмотреть анимацию и 3D-модель маккензии.

Источник: Simon Conway Morris. Ediacaran-like fossils in Cambrian Burgess Shale-type faunas of North America // Palaeontology. 1993. V. 36(3). P. 593–635.

Андрей Петров

22 август 2019 /
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