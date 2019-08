Поволжский ихтиорнис

На этой иллюстрации художник Андрей Атучин изобразил пару ихтиорнисов — примитивных зубастых птиц, сидящих на берегу моря, занимавшего в сеноманском веке мелового периода (100–94 млн лет назад) территорию современного Поволжья. Эта реконструкция основана на новой неожиданной находке, сделанной недавно группой палеонтологов из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова. Фрагмент большой берцовой кости, найденный в Саратовской области, оказался первой находкой ихтиорниса в России, и более того — единственной для всего Старого Света.

Фрагментарная большая берцовая кость ихтиорниса из мела Повольжья в разных ракурсах: A — латеральный вид, B — краниальный, C — медиальный, D — каудальный, E — проксимальный, F — дистальный. Фото из статьи N. V. Zelenkov et al., 2017. An Ichthyornis-like bird from the earliest Late Cretaceous (Cenomanian) of European Russia

Этот невзрачно выглядящий обломок кости длиной около полутора сантиметров — прекрасная иллюстрация того, с каким материалом зачастую приходится работать исследователям эволюции птиц. К счастью, в случае с птицами фрагментарные находки могут иметь большую ценность: приспособления к полету накладывают множество ограничений на строение тела птиц и, в частности, сильно сокращают диапазон изменчивости. Именно поэтому по обломкам костей задней конечности часто удается определить с точностью до вида, кому принадлежал тот или иной фрагмент. Эта берцовая кость оказалась сходной с таковой ихтиорнисов.

Классическая реконструкция скелета ихтиорниса времен Дарвина. Рисунок из книги W. J. Miller, 1922. Geology. The Science of the Earth's Crust

Ихтиорнисы — поистине классические ископаемые, открытые еще в XIX столетии на территории Северной Америки. Историческое значение ихтиорнисов огромно — сам Дарвин был глубоко поражен открытием зубастых птиц и писал коллегам, что именно это больше всего убедило его в правоте его теории эволюции. Именно зубастых североамериканских птиц (а вовсе не археоптерикса) Дарвин считал истинными переходными формами между рептилиями и современными птицами. С тех пор ихтиорнисов в заметном количестве находили на территории США, Канады и Мексики, но никогда — в Старом Свете. Ранее предполагалось, что некоторые кости из Средней Азии и Монголии могут относиться к ихтиорнисам, но ни одна из этих находок не подтвердилась.

Уникальная новая находка из Саратовской происходит из отложений сеноманского века мелового периода — этим же временем датируются и самые древние находки ихтиорнисов в Северной Америке. Это значит, что вскоре после своего появления ихтиорнисы имели самое широкое распространение в Северном полушарии. Примечательно, что более древние родственники ихтиорнисов также были найдены в Старом Свете (в Китае), из чего следует, что эти птицы, скорее всего, произошли где-то на берегах древних морей Евразии.

Ихтиорнисы — близкие родственники современных птиц. Они имели в целом такое же строение тела, как ныне живущие пернатые, и общим обликом, судя по пропорциям, были похожи на чаек. Мы знаем, что они быстро росли, как и подавляющее большинство современных птиц, и достигали взрослых размеров тела за считаные недели. Устройство крыла говорит о том, что они хорошо летали, а строение задней конечности выдает в них водных обитателей. Как и у современных морских птиц, у ихтиорнисов имелись хорошо развитые носовые железы, выводившие излишки соли из организма. В совокупности это значит, что ихтиорнисы могли преодолевать крупные водные преграды, и это объясняет их широкое распространение в меловом периоде.

Одним из немногих серьезных отличий ихтиорнисов от современных птиц являются зубы — тот самый примитивный признак, поразивший Дарвина. Наличие зубов у примитивных птиц, скорее всего, объясняется несовершенством конструкции их черепа. Современные птицы сжимают добычу обеими челюстями как пинцетом — то есть нижняя челюсть давит на пищевой объект снизу, а верхняя давит на него сверху. Это так называемый кинетизм черепа — характерная подвижность костей друг относительно друга, которая позволяет птицам очень эффективно удерживать пищу в клюве. У примитивных ихтиорнисов кинетизм, по-видимому, был развит слабо, и для эффективного удержания добычи им требовались зубы, которые попросту достались от предков.

Реконструкция земной поверхность в сеноманскую эпоху. Изображение из статьи K. J. Lacovara et al., 2003. The Ten Thousand Islands Coast of Florida: a modern analog to low-energy mangrove coasts of Cretaceous epeiric seas

Сеноманский век мелового периода, из которого происходит саратовская находка, представляет очень важный этап в развитии биоты земного шара. Это была эпоха значительной тектонической активности и колебаний уровня моря. В конце сеномана уровень моря был на 300 метров выше современного, а огромные области материков были покрыты мелководными морями. В этом веке произошла крупная перестройка морских экосистем, обусловленная изменением климата, повлекшим за собой изменение продуктивности мирового океана. Эта перестройка сопровождалась заметным вымиранием в некоторых группах животных и появлением новых групп.

Так, в сеномане сильно сократилось разнообразие рыбоящеров ихтиозавров, зато появились мозазавры — другие морские рептилии, господствовавшие на море в заключительные эпохи мезозойской эры. Предполагается, что в сеномане сильно поменялось рыбное сообщество и возникло основное разнообразие костистых рыб — основных представителей современной рыбной фауны. Именно в сеномане появляются морские рыбоядные ихтиорнисы — также ближайшие родственники современных птиц. К сожалению, сеноманских ископаемых во всем мире не так много, и про разнообразие птиц этой важнейшей эпохи нам почти ничего не известно. Именно поэтому любые находки сеноманских птиц, даже самые фрагментарные, имеют важное научное значение. Интересно, что ранее уже была описана одна сеноманская птица — Cerebavis cenomanica, обнаруженная на территории России, совсем неподалеку от того местонахождения, откуда происходит новый ихтиорнис. Церебавис был описан как «ископаемый мозг» — он действительно представляет собой уникальную находку внутренней части головы мезозойской птицы. Авторы описания, полагая, что имеют дело с мозгом, реконструировали множество странных черт, не свойственных не только птицам, но зачастую и всем четвероногим. Это позволило им сделать выводы о крайней необычной нейроспециализации обладателя этого мозга, не имеющей почти ничего общего с современными птицами.

Еще одна громкая сеноманская находка из Поволжья — так называемый ископаемый мозг птицы. Фото из статьи E. N. Kurochkin et al., 2005. On the brain of a primitive bird from the upper Cretaceous of European Russia

Однако более внимательное исследование образца показало, что церебавис — это не столько ископаемый мозг, сколько фрагмент черепа с участками мозговой ткани. Это уточнение позволило переосмыслить наблюдаемые особенности. Стало ясно, что перед нами — череп птицы довольно современного облика, с полностью слитыми (без швов) костями, как у ныне живущих птиц. И в строении выступающих из-под черепных костей отделов мозга тоже ничего фантастического нет. Скорее всего, этот череп принадлежит тому же ихтиорнису, фрагмент кости конечности которого обнаружен теперь в соседнем местонахождении.

Иллюстрация © Андрей Атучин.

Никита Зеленков