Затаившийся бурый терпуг





На фоне дна превосходно замаскировалась интересная рыба — бурый терпуг Hexagrammos octogrammus. Этот исключительно морской обитатель считается эндемиком северной части Тихого океана. Помимо Охотского, Японского и Берингова морей бурый терпуг был замечен в водах западного побережья Северной Америки.

О названии этого терпуга хочется рассказать подробнее. Во-первых, согласно словарю Брокгауза и Евфрона, терпуг — это брусок из стали, покрытый поперечными рубчиками или зубчиками. Но как соотнести эти два понятия — брусок и рыбу? Первое упоминание терпугов датируется временами Второй Камчатской экспедиции, когда немецкий естествоиспытатель Георг Вильгельм Стеллер описал этих рыб и назвал их Hexagrammos. В своей книге «Описание земли Камчатки» Степан Петрович Крашенинников пишет, что терпуг называется «терпугом», потому что «чешуя на нем шероховата кажется по причине зубчиков, на кои каждая чешуйка у конца разделяется». Именно эта ассоциация и дала название целому семейству Терпуговые (Hexagrammidae) и многим его представителям. Во-вторых, этот терпуг назван бурым, потому что у него зелено-бурая или темно-коричневая окраска с бурыми и светлыми пятнами. В-третьих, бурого терпуга еще называют восьмилинейным, потому как у него на теле присутствуют множественные боковые линии (которых, впрочем, не восемь, а пять на каждом из боков), образующие интересный рисунок. Но на этом интересные факты о названии бурого терпуга не заканчиваются — он принадлежит к роду Hexagrammos, представителей которого также называют бровастыми терпугами. Почему «бровастыми»? Да потому, что у этих рыб есть надглазничные мочки, которые очень напоминают брови.

Взрослые бурые терпуги ведут донный образ жизни и особенно любят заросли водорослей и ил. А молодь, наоборот, пелагическая, и только по достижении длины тела в 60–70 мм переходит к жизни на дне. Питается терпуг преимущественно мелкими ракообразными. Взрослые особи едят креветок, крылоногих моллюсков, бокоплавов и даже икру других рыб (такое явление называется «оофагия»), а особенно крупные особи не прочь закусить и самими рыбами. Бурый терпуг настолько привязан к жизни на дне, что не поднимается в толщу воды даже в поисках пищи. Зато летом он может занимать участки морского дна, расположенные на глубинах меньше 15 м. Несмотря на то, что вид считается малочисленным (хотя сведения о численности крайне скудны), его временные скопления в прибрежной полосе могут на некоторый период превращать бурого терпуга в вида-доминанта. На зимовку бурый терпуг уходит в более глубокие воды.

Взрослый бурый терпуг. Рисунок с сайта fishbiosystem.ru

Для изучения биологии донных рыб ученым приходится и самим опускаться в водные глубины. Именно в таких подводных наблюдениях заметили, что бурый терпуг, завидя аквалангиста, приближающегося к гнезду с оплодотворённой икрой, затаивается в укрытии и даже не пытается защищать будущее потомство. Так ведет себя большинство донных малоподвижных рыб, хотя некоторые другие терпуги, например, пятнистый (который обитает на одной территории с бурым), при приближении к гнезду начинают атаковать и других рыб, и исследователей. Бурый терпуг же во взрослом возрасте не отличается агрессивным территориальным поведением. Агрессивна только его молодь: молодые особи охраняют небольшие территории размером 1–2,5 м2, атакуя любого, кто нарушит границы участка. Кстати, в гнездо, которое охраняет самец, откладывают икру сразу несколько самок. Икра у этих рыб бурого или фиолетового цвета.

Еще одна интересная особенность бурого терпуга в том, что у его мяса зеленый оттенок. Зная это, легко понять, что помимо небольшого размера (а это самый маленький терпуг из рода Hexagrammos — его длина 35–42 см), такой цвет делает рыбу непривлекательным объектом для лова. Но при варке пигмент разрушается, и мясо становится обычного цвета. На форумах рыболовов даже пишут, что рыба вполне вкусная.

Фото с сайта fishbiosystem.ru.

Надежда Потапова