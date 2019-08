Знакомьтесь, это страшила, а вернее, страшила невероятная (Strashila incredibilis). С одноименным персонажем из «Волшебника изумрудного города» она не имеет ничего общего, кроме латинского названия. Это юрское насекомое с задними ногами, больше похожими на бицепсы Арнольда Шварценеггера, долгое время считалось зловредным кровососом, нападавшим на птерозавров. Однако недавно его разжаловали в безобидные водные мухи. История изучения страшилы — хороший пример того, как ненадежны порой бывают умозаключения палеонтологов, строящиеся на интерпретации изолированных находок.

Первооткрывателем страшилы был российский палеонтолог Александр Расницын. В 1992 году к нему в руки попало странное существо, найденное сотрудниками треста «Читагеология» в отложениях верхней юры в Забайкальском крае недалеко от поселка Могзон. Тут было чему удивиться: бескрылое 7-миллиметровое насекомое несло по краям брюшка отростки непонятного предназначения, и, главное, бедра и голени его задних ног были сильно вздуты.

Слева — реконструкция внешнего облика Strashila incredibilis, справа — лобковая вошь. Изображения из книги D. Grimaldi, M. S. Engel, 2005. Evolution of the Insects и с сайта wired.com

Расницын окрестил создание Strashila incredibilis, что в переводе с латыни означает «страшила невероятная». Экземпляр, имевшийся в распоряжении ученого, был мужского пола. По строению гениталий насекомое напоминало двукрылых и скорпионниц — ближайшую родню блох. Поэтому Расницын счел, что страшила является своеобразной протоблохой, а длинные отростки на ее задних голенях в сочетании с лапкой могли использоваться в качестве зажима для закрепления на волосах птерозавров, тем более что подобный отросток, образующий зажим, имеется и у лобковых вшей.

Слева — страшила, изображенная ухватившейся за перья своего предполагаемого хозяина из числа мезозойских позвоночных. Справа — лобковая вошь. Изображения из статьи G. O. Poinar Jr., 2012. Palaeontology: the 165-million-year itch и сайта medicinenet.com

В 2010 году очень похожие насекомые были обнаружены в среднеюрских отложениях северо-восточного Китая близ деревеньки Даохугоу (возраст — 165 млн лет). Они были отнесены к двум новым родам, получившим название Vosila и Parazila от слов «вошь» и «паразит». В отличие от забайкальской страшилы, боковые выросты у возилы и паразилы были перистыми и очень напоминали трахейные жабры водных насекомых. Однако авторы новой публикации, как и сам Расницын, отрицали связь страшилы и ее китайских кузенов с водой. Поскольку вши перелезают с одного хозяина на другого лишь при их тесном контакте, ученые предположили, что птерозавры, на которых страшилы питались, были социальными. В самом деле, как в противном случае они заражались бы этими паразитами?

Родич страшилы, Vosila sinensis из средней юры Китая: a, b — два отпечатка самца, с — мужские гениталии, d, e — перистые боковые придатки, вероятно служившие жабрами. Масштаб: 2 мм (a, b), 1 мм (d, e), 500 мкм (с). Фото из статьи D. Huang et al., 2013. Amphibious flies and paedomorphism in the Jurassic period

Однако все эти рассуждения были основаны только на изучении самцов. Ситуация драматическим образом изменилась, когда в 2013 году в том же местонахождении Даохугоу были обнаружены самки страшил, причем не просто так, а in copula, то есть в состоянии спаривания. Надо сказать, спаривающиеся насекомые очень нечасто сохраняются в виде отпечатков на породе. Но в Даохугоу нашлось целых две таких сладких парочки, навсегда окаменевших в любовном экстазе. Выяснилось, что у самок страшил задние ноги были совершенно обычными, без зажимов. Следовательно, они не цеплялись ни к какой шерсти, а расширенные ноги самцов — это пример полового диморфизма, достаточно распространенного среди насекомых. Увеличенные сегменты конечностей характерны и для жуков-узконадкрылок, мух-толкунчиков и стрекоз-плосконожек — с их помощью самцы привлекают внимание партнерши, а иногда и захватывают ее (см. Меловая стрекоза с ногами-«веслами», «Элементы», 24.03.2017).

Strashila daohugouensis, другой вид страшилы из среднеюрских отложений Китая: a, e — спаривающиеся страшилы, c–f — гениталии крупным планом, b и h — головы самца и самки с крупными глазами, белыми стрелками показаны простые глазки, g — бескрылый самец, i — крылатый самец и j — увеличенный участок крыла. Масштаб: 2 мм (a, e, g, i), 500 мкм (b–d), 200 мкм (f) и 1 мкм (j). Фото из статьи D. Huang et al., 2013. Amphibious flies and paedomorphism in the Jurassic period

Более того, у страшил обнаружились большие глаза, что нетипично для эктопаразитов. Не подтвердилось и наличие колюще-сосущего хоботка, о котором говорили предыдущие авторы. Ротовые части страшил были редуцированы, то есть во взрослом состоянии они не питались вовсе, не говоря уже о том, чтобы пить чью-то кровь. А у некоторых страшил нашлись и мембранозные крылья, лишенные жилкования, но с бахромой из волосков по краям. Такие же крылья имеются и у современных длинноусых двукрылых Nymphomyiidae, живущих в Азии и Северной Америке. Скорее всего, по своему образу жизни страшилы были похожи именно на этих совсем не страшных мух, а вовсе не на блох или вшей.

Внешний вид страшил, реконструированный на основе новых находок. Слева — самец, справа — самка. Рисунок из статьи D. Huang et al., 2013. Amphibious flies and paedomorphism in the Jurassic period

Личинки Nymphomyiidae обитают в ручьях и реках в мокром мхе, хватаясь за него хорошо развитыми ложноножками. Весной и в конце лета из них выводятся взрослые мухи и начинают роиться, причем иногда их бывает так много, что за роем не видно противоположного берега. Как только самец и самка встречаются и приступают к спариванию, у них отваливаются крылья, затем спаривающаяся пара заползает в воду, где откладывает яйца и погибает. Вероятно, жизненный цикл страшил выглядел примерно также. Как и все насекомые, сохранившиеся в виде отпечатков на камнях, страшилы захоранивались после попадания в воду, поэтому неудивительно, что их почти всегда находят бескрылыми.

Возможный современный аналог страшилы, двукрылое Nymphomyia alba, Nymphomyiidae (Япония). Фото © Yuta Nakase с сайта flickr.com

При таком сценарии становится понятным и предназначение боковых отростков страшил. Они представляли собой жабры, доставшиеся взрослым страшилам от их водных личинок — достаточно необычный для насекомых пример педоморфоза, то есть сохранения во взрослом состоянии признаков более ранних стадий развития. Учитывая, что взрослым страшилам приходилось заходить в воду, они могли извлекать из своих жабр некоторую пользу. Впрочем, самки страшил почему-то предпочли от жабр отказаться.

Новое представление об образе жизни страшил. На реконструкции показано, как перед спариванием они сбрасывают крылья и ныряют в водоем. Рисунок из статьи D. Huang et al., 2013. Amphibious flies and paedomorphism in the Jurassic period

Фото © Александр Храмов.

Александр Храмов