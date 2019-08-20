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С черной дырой в центре Млечного Пути происходит что-то странное

С черной дырой в центре Млечного Пути происходит что-то странное


Не секрет, что черные дыры — самые загадочные объекты во Вселенной. Но что они из себя представляют? Если говорить простым языком, черные дыры — это объекты с чрезвычайной плотностью. Из-за своей большой массы они имеют сильное гравитационное притяжение. Оно настолько сильное, что даже свет попадает в ловушку, когда проходит мимо черной дыры. Один раз попав внутрь, вырваться оттуда он уже не сможет. Вопросов относительно природы черных дыр — масса. А недавно их стало еще больше — по словам ученых, черная дыра в центре Млечного Пути в последнее время ведет себя как-то странно.
Что такое горизонт событий?
Вот уже 20 лет ученые не сводят глаз с черной дыры в центре нашей галактики. Отметим, что технически, черную дыру как таковую никто, конечно же, не видит. Ученые узнают о наличии черной дыры благодаря сильному искажению пространства, которое происходит из-за гравитационного поля этого массивного объекта.
Все небесные тела в непосредственной близости черной дыры попадают в так называемый горизонт событий — это своего рода “оболочка” черной дыры или попросту место в пространстве, из которого не может вырваться свет.
Кстати, именно горизонт событий “сфотографировали” ученые в апреле 2019 года. Мы пишем слово сфотографировали в кавычках, так как это не фотография в привычном нам смысле. Снимок был получен благодаря собранным данным восьми телескопов Event Horizon Telescope, которые расположены на разных континентах Земли. После того, как все данные с телескопов были получены, они обрабатывались на суперкомпьютере целых два года. Однако самое важное заключается в том, что до получения снимка черной дыры существование этих массивных объектов считалось гипотетическим. Теперь же мы знаем, что черные дыры — реальны.
Вообще, сам факт того, что в центре каждой галактики находится черная дыра удивителен. Обсудить это можно в нашем Telegram-чате.
Что происходит в центре Млечного Пути?
С черной дырой в центре Млечного Пути происходит что-то странное

Галактика Млечный Путь
Черная дыра в самом сердце Млечного Пути находится в созвездии Стрельца А. За этой областью наблюдают множество телескопов, в том числе Spitzer и Chandra. Изучая материю вблизи черной дыры в мае этого года, ученые заметили что она более активна, чем обычно — ее горизонт событий становится ярче. Ученые отмечают, что черная дыра в созвездии Стрельца А — довольно спокойный объект, однако согласно новым данным ситуация изменилась.
13 мая астрономы увидели относительно низкое снижение яркости, предположив, что черная дыра прошла неизвестный пик, который был еще ярче. Согласно полученным данным, недавняя вспышка привела к тому, что горизонт событий черной дыры стал ярче в целых два раза. Отметим, что подобное явление ученые наблюдают впервые.
С черной дырой в центре Млечного Пути происходит что-то странное

Российский телескоп ART-XC
По мнению исследователей, столь необычное поведение черной дыры могло быть вызвано близким проходом звезды под названием S0-2 в 2018 году или же объекта под названием G2 в 2014 году. Наблюдения за изменившим яркость горизонтом событий черной дыры в созвездии Стрельца А будут продолжены. К изучению черной дыры в центре нашей галактики недавно присоединился и ART-XC — новый российский космический телескоп, запущенный около месяца назад.
20 август 2019 /
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