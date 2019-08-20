Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний исследует 94 случая загадочной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет.Агентство консультирует департаменты здравоохранения в Иллинойсе, Калифорнии, Индиане, Миннесоте, а также Висконсине, где зафиксирована треть всех случаев. Сообщения о заболевании, от которого страдают в основном подростки и люди молодого возраста, поступали из 14 штатов. Как отметили медики, статистика может искажаться из-за незарегистрированных заболевших.Пока у врачей нет доказательств того, что причиной болезни стала инфекция. Часть случаев схожа между собой и, предположительно, вызвана курением электронных сигарет.У пациентов наблюдаются прогрессирующие респираторные нарушения, требующие интубации трахеи и в ряде случаев госпитализации, сообщается на сайте департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Среди симптомов перечисляются кашель, боль в груди, одышка, лихорадка, диарея, потеря веса и пищевые расстройства. Обычно болезнь развивается в период от нескольких дней до недели.Врачи подчеркивают, что на данный момент для пациентов "нет специального лечения", а лишь поддерживающая терапия.Летальных случаев пока не наблюдалось.